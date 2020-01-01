埃弗顿创纪录亏损逾1亿英镑 高层表示尚不违反FFP

埃弗顿在年会上透露，俱乐部去年亏损超过1亿英镑，但仍然没有违反英超的财务公平政策。

据《太阳报》消息，尽管埃弗顿宣布俱乐部上赛季亏损超过1亿英镑，但俱乐部高层仍对外保证球队不会陷入财政困境。

在前任主帅马尔科-席尔瓦身上的豪赌失败后，埃弗顿确认俱乐部在2019年的财政赤字创了新高。

由于埃弗顿在2017年实现了3060万英镑的盈利，令他们在近3年的总亏损额维持在9430万镑，避免超出英超规则允许的3年周期内亏损1.05亿英镑的底线，不过他们的处境还是十分危险。

不过俱乐部持续对古迪逊公园球场、芬奇农场训练基地以及位于布拉姆利-摩尔码头的新球场的兴建注入资金，意味着他们还是有能力避免财务上的问题。

在俱乐部年会上，埃弗顿俱乐部财务主管里亚赞谢夫告诉股东们：“我们在2018-19赛季仍然遵守了财务公平政策（FFP）的相关规定，未来我们将继续维持在限制之内。”

然而年会上还是有不少杂音，在俱乐部大股东法赫德-莫胥礼缺席之下，俱乐部股东之一的汤姆-坎农教授反对足球总监马塞尔-布兰茨再次被任命为董事会成员。作为唯一的反对者，坎农认为布兰茨应该为俱乐部不少昂贵的失败交易负责。

坎农表示：“我在这里已经19个月了，在这四个转会窗期间，他经手了俱乐部70多笔交易，不少斥资重金的引援都已经被验证是失败的交易。”

埃弗顿官方在年会上还宣布，前阿森纳第二大股东乌斯马诺夫已经同意花费3千万镑买下新球场的冠名权。