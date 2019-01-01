埃弗顿主帅：转会市场买个后卫也太难了

葡萄牙主帅对球员价值的螺旋式上升表示遗憾，太妃糖错过了一项至关重要的补充。

埃弗顿主帅席尔瓦将俱乐部未能完成后卫招募目标归咎于不断上涨的转会费。

队长菲尔·贾吉尔卡回到谢菲尔德联队，库尔特·祖马在租借期满后回到切尔西，太妃糖在最近的转会窗口期非常希望引进一名中后卫。

但是尽管签下了7名球员，包括阿森纳边锋亚历克斯·伊沃比和来自尤文图斯的意大利天才球员莫伊西·基恩，埃弗顿并没有加强他们的中卫阵容。

席尔瓦解释了在目前的市场上签下球员是多么困难，并承认俱乐部不能在古迪逊公园招到一名中后卫的情形并不理想。

席尔瓦在新闻发布会上说:“现在买一名球员真的很难，每个人都在问这个问题。即使你是一家大俱乐部，签下球员总是很难的。每个人都在看着最后的结果，问自己‘为什么这么晚才签下球员?’但你必须工作，这对我们来说是一个艰难的市场。好吧(只有三名中卫)对我们来说不是最好的方案。事情就是这样。人们只关注我们签下了谁——但是18名球员离开了我们的俱乐部。我不喜欢谈论这些数字，但我知道人们会再次说埃弗顿花了这个和那个。但最终，如果你算上(球员离开)的余款，我们花了2800万英镑(合3400万美元)。”

埃弗顿现在只剩下三名正印中卫:耶里·米纳，迈克尔·基恩和梅森·霍尔盖特。

除了伊沃比和基恩，埃弗顿还成功收购了法比安·德尔夫、让-菲利普·格巴明、吉布里尔·西迪贝、乔纳斯·罗斯尔，并永久签下了安德烈·戈麦斯——但错失了引进水晶宫前锋威尔弗雷德·扎哈的机会。

几名一线队球员也在窗口离开了，包括伊德里萨·盖耶、阿德莫拉·卢克曼和詹姆斯·麦卡锡。