埃弗顿主帅席尔瓦：已拒绝大巴黎对格耶的报价
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埃弗顿主教练马尔科·席尔瓦证实，俱乐部已经拒绝了巴黎圣日耳曼对斗志旺盛的中场格耶的报价。
尽管大巴黎联赛卫冕成功在即，但他们却发现球队中场配置方面的选择非常困难。
据报道，拉萨纳·迪亚拉正在考虑退役，拉比奥特在拒绝续约后离队在即，而马尔科·维拉蒂则遭遇了脚踝受伤。
俱乐部正在寻找增援这早已不是秘密，据说大巴黎为格耶提供一份价值2200万的英镑(2900万美元)的报价，但如果埃弗顿继续按兵不动的话，那么泽尼特的莱安德罗·裴瑞兹则可能成为他们的新目标。
席尔瓦在周一的新闻发布会上告诉记者：“我们拒绝了这个报价。”
“他是我们非常重要的球员，我们不会把他放在市场上。”
“对于想要购买我们球员的俱乐部来说，他们必须寻找球员的价值。我不认为这个价格对这个球员来说是合适的。”
“自从你第一天开始谈论这个可能的提议时你就已经知道我的想法了。”
“从技术角度来看，作为一名主教练，他对我们来说是一个非常重要的球员，我们不希望在这个转会窗口上失去他。”
“当然，在一段时间后，就是钱的问题，这是俱乐部的决定，但从我的技术角度来看，他是一个对我们非常重要的球员。”