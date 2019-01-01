埃弗顿主帅席尔瓦：已拒绝大巴黎对格耶的报价

太妃糖已经击退了法甲冠军对这名引起了很多人兴趣的中场球星的大手笔收购。

埃弗顿主教练马尔科·席尔瓦证实，俱乐部已经拒绝了巴黎圣日耳曼对斗志旺盛的中场格耶的报价。

尽管大巴黎联赛卫冕成功在即，但他们却发现球队中场配置方面的选择非常困难。

据报道，拉萨纳·迪亚拉正在考虑退役，拉比奥特在拒绝续约后离队在即，而马尔科·维拉蒂则遭遇了脚踝受伤。

俱乐部正在寻找增援这早已不是秘密，据说大巴黎为格耶提供一份价值2200万的英镑(2900万美元)的报价，但如果埃弗顿继续按兵不动的话，那么泽尼特的莱安德罗·裴瑞兹则可能成为他们的新目标。

席尔瓦在周一的新闻发布会上告诉记者：“我们拒绝了这个报价。”

“他是我们非常重要的球员，我们不会把他放在市场上。”

“对于想要购买我们球员的俱乐部来说，他们必须寻找球员的价值。我不认为这个价格对这个球员来说是合适的。”

“自从你第一天开始谈论这个可能的提议时你就已经知道我的想法了。”

“从技术角度来看，作为一名主教练，他对我们来说是一个非常重要的球员，我们不希望在这个转会窗口上失去他。”

“当然，在一段时间后，就是钱的问题，这是俱乐部的决定，但从我的技术角度来看，他是一个对我们非常重要的球员。”