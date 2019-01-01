埃弗拉：10年前我就说阿森纳是宝宝 现在依然是

这位前曼联后卫在看到阿森纳又一次软弱无力的表现后，毫不掩饰对枪手的批评。

在阿森纳输给谢菲尔德联之后，埃弗拉对阿森纳进行了猛烈的抨击，他说他们的球风很软，自从十年前他在曼联踢球以来，一切都没有改变。

枪手周一在布拉莫巷0-1输掉了比赛，这是自上赛季埃梅里执教以来枪手在24场英超联赛中第10场客场失利。在这段时间里，阿森纳也只有两场比赛没有失球，这引发了人们对他们在客场的表现的指责。

在温格执教的最后几年里，球迷们经常指责他，希望埃梅里的到来预示着命运的改变。

然而，埃弗拉说，他在对阵温格的时候总是对胜利充满信心，他认为自从他的法国同胞两年前离开俱乐部以来，情况几乎没有改变。

“他们（谢菲尔德联）理应获胜，但我对阿森纳并不感到意外。我在赛前说过，要确保他们没有掉入陷阱。”埃弗拉告诉天空体育：“10年前我叫他们我的宝宝，现在我看着他们的时候，他们还是个宝宝。这是事实，我这么说并不是不尊重。这就是我和这支球队在一起的感觉。他们看起来很华丽，看起来很好，但是他们看起来不像一个获胜的球队，他们只是喜欢踢好看的足球。”

“我踢阿森纳的时候会很高兴，因为我知道我会赢。甚至当罗宾·范佩西第一天来的时候，我也跟他握手，说‘欢迎来到男人的俱乐部’。一开始他很沮丧，但一个月后他说：‘你完全正确，帕特里斯’，这是我的感觉。”

“贡多齐是最好的中场球员，但他是一名在法乙踢球的球员，他甚至没有经常上场，他是这支球队中最好的球员。我知道一些传奇人物看到格拉尼特·扎卡成为阿森纳的队长时非常愤怒。我尊重他们，就像奥巴梅杨和拉卡泽特一样，但你可以看到，如果那些家伙没有进球，他们就会陷入麻烦，什么都不会改变。”

“阿尔塞纳（温格）在哪儿？不是因为我是法国人，温格在哪里？因为他们还是一样。”