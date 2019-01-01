埃弗拉：博格巴在曼联感受不到爱 钱不是万能的

这位前左后卫解释了为什么这位中场球员在老特拉福德会不开心，他还在考虑转会皇马。

朋友兼前队友帕特里斯·埃弗拉表示，如果保罗·博格巴想在曼联取得成功，他需要感受到更多的爱。

这位世界杯冠军的未来在离新赛季不到一周的时间里继续成为头条新闻。

索尔斯克亚坚称他对博格巴的忠诚“毫无疑问”，尽管博格巴的经纪人米诺·拉伊奥拉上个月承认这名中场球员想要离开，并且正在谈判转会。

皇家马德里仍然对引进博格巴很感兴趣，并把他作为转会窗口的首要目标，尽管他们可能已经错过了引进博格巴的时机。

前曼联后卫埃弗拉和博格巴曾在老特拉福德和尤文图斯共用一间更衣室。

“我不知道保罗的未来会怎样。”现已退役的埃弗拉告诉《每日邮报》：“我知道他在尤文图斯真的很受爱戴。他在曼彻斯特感受不到那种爱。我们总是忘记一个球员是什么。球员就是在球场上表演。所以当踢打得不好的时候杀了他，但是如果他踢得很好，集中精力。当你买了好车和大房子，你会产生仇恨和嫉妒，所以你必须提高你的比赛戏，确保它不会影响你。这就是为什么我对保罗说:做你想做的，但如果你发现它影响了你的比赛，停下来。别试着像个战士。停下来。对我来说，钱从来就不是我生命中重要的东西。即使在学校，当他们给你钱吃午饭时，我也立刻给了我妈妈。我喜欢分享。钱能帮你做事，但不能让你快乐。钱不能治愈你。钱不是万能的。当我没有钱的时候，我也很高兴。钱也能让你发疯。”

博格巴于2016年从尤文图斯加盟曼联，他与俱乐部的合同将持续到2021年。