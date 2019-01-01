埃弗拉自曝跟曼联商讨回归：尚不知角色是什么

这名前后卫目前正在曼联为教练资格努力，他说他已经准备好“亲力亲为”了。

帕特里斯·埃弗拉承认他正在与曼联就非球员身份的回归进行谈判，但是他说他不确定他的新角色会是什么。

在红魔效力8年后，法国人在2014年加盟尤文图斯之前。在老特拉福德的那段时间里，埃弗拉是英格兰顶级联赛中最可靠的后卫之一，帮助曼联在那段时间赢得了5个联赛冠军，以及2008年的欧冠冠军。

这位38岁的老将在7月份宣布退役，为了获得教练资格，他一直在和前东家一起工作，他在周一晚上澄清了这一点。

埃弗拉在接受天空体育采访时表示：“我正在曼联为教练资格努力，但我想澄清一下，因为人们认为我已经在为曼联工作了。有过一些谈话，但没有（协议），我只是在为教练资格工作。我知道人们很高兴看到我回到俱乐部。我在幕后有一些重要的谈话，所以我们将决定我是否为俱乐部工作。我们拭目以待。”

当被问及在曼联的新工作需要什么时，埃弗拉回答说：“我们还不知道。问题是我想做所有的事，但在生活中你不能做所有的事，但（我）想要一个能亲力亲为的角色。所以，如果我回到俱乐部，不仅仅是为了面子，而是因为我想让我的俱乐部重新成为世界上最好的俱乐部。作为球员，我愿意为了俱乐部的成功而牺牲自己的生命。我不知道我将扮演什么角色，但我会做一样的事情。”

这位前左后卫在周日见证了曼联1-1战平利物浦。在第二天的讲话中，埃弗拉承认他很高兴曼联在与克洛普的球队的对决中拿到一分。

“是的，当然，（我对结果很满意）因为，就像赛前的许多人一样，我认为利物浦会很轻松地击败我们。但是德比就是德比，不管你在联赛中的位置如何。这就是为什么我认为你应该相信曼联。但是我对利物浦也很失望。因为我认为他们并没有把那场比赛当作德比来打，他们打得就像对阵联赛第14名的球队一样。所以我认为他们有点过于自信了。没有拿到三分结束这场比赛是很遗憾的，因为这对我们的精神状态很有帮助，因为我们踢了一场很好的比赛。在我们失球之前，奥莱的战术是正确的。”