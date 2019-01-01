心悦诚服 埃弗拉：米尔纳是最让我难受的对手

这位利物浦的中场球员让这位前曼联后卫非常难受，甚至连巴塞罗那的传奇球星都没能做到这一点。

帕特里斯·埃弗拉称詹姆斯·米尔纳是他辉煌职业生涯中遇到的最强大的对手，而没有选择莱昂内尔·梅西和阿隆·列侬。

埃弗拉在曼联度过了8个赛季，在老特拉福德赢得了5个英超联赛冠军、1个欧冠冠军、1个世俱杯冠军、3个联赛杯冠军和4个社区盾杯冠军。

在他的职业生涯中，他还代表过摩纳哥、尤文图斯和西汉姆联，同时也代表法国队出场81次。

在他的职业生涯中，埃弗拉在俱乐部和国家队都遇到过很多有天赋的球员，包括梅西。

然而，最让他沮丧的是米尔纳源源不断的能量，他称这位英格兰中场是他最顽强的对手。

”詹姆斯·米尔纳。我在边路和梅西交手过很多次，我不会说他很容易被盯防，但我可以应付。梅西走入中路的时候才是最有威胁的时候，因为他可以左右变向。”埃弗拉在天空体育上说：“詹姆斯·米尔纳，只是因为他让我沮丧，因为我是一个进攻型后卫，他到处跟着我，在空中对抗我，有时我会感到沮丧。你去进攻吧，让我静静！”

“当我在德比对阵曼城的时候，我对上了他，然后他去了利物浦，我又对上了他。是的，最让我难受的人是詹姆斯·米尔纳。”

“当然，列侬是那种如果我没有百分之百的恢复，他会在我身后奔跑的球员，而后卫最讨厌有人在身后跑动。列侬的快速移动很难对抗，但是，（最强的对手）还是詹姆斯·米尔纳。”