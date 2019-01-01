埃弗拉看好内马尔重回巴萨：他将找回最佳状态

法国后卫相信巴西人在诺坎普发光发亮，还认为他在巴黎被低估了。

埃弗拉坚信，如果内马尔离开巴黎圣日耳曼，回到巴塞罗那会展现出他的最佳状态。他觉得这名前锋受到了不公平的批评。

西甲冠军巴塞罗那正在与巴黎圣日耳曼商谈将内马尔带回诺坎普的交易，而就在两年前，内马尔刚刚以2.22亿欧元(合2.21亿英镑/ 2.54亿美元)的转会费创下了世界纪录。

内马尔——同时也吸引了皇马的兴趣——本赛季还没有出现在巴黎圣日耳曼的比赛之中，而这位27岁的球员在8月11日对阵尼姆的比赛中受到了俱乐部球迷的批评。

前曼联和尤文图斯左后卫埃弗拉抨击了内马尔在巴黎受到的待遇，但他表示，如果回到西班牙，他将重新找回最佳状态。

“我认为有很多人不喜欢内马尔。”埃弗拉在欧足联颁奖典礼上说。

“这个世界的问题是，当你做你自己的时候，人们恨你，当你撒谎的时候，人们爱你。我经常和他交谈，我希望上帝能实现他的计划。”

“总是这样，当你刚来球队时，你是世界之王，当你离开时，内马尔看起来像是杀了人一样。但事实并非如此。”

“你会发现，人们怀念内马尔的天才，怀念他踢球的方式。”

“很简单，足球运动员必须感受到爱。当你感觉太消极时，你就会离开。有些人，甚至是媒体，用这个词来批评他，批评他在比赛中假摔太多。他们在他周围制造了所有的仇恨。但内马尔是个好人。他给了巴黎很多。”

“然后我要告诉你，我们谈论的是内马尔，但是当内马尔没有参加冠军联赛时，大巴黎也没有更进一步。内马尔没有参加两场半决赛。内马尔对巴黎圣日耳曼来说太重要了，他们不能失去他。”

“我不知道他们是否会失去他，但如果他们失去了他，他们将失去一位伟大的球员。一旦他真的会回到巴塞罗那，他就会成为他一直以来的那个球员。”

尽管内马尔在巴黎圣日耳曼的两个赛季都被严重的脚伤打断，但他在法甲37次出场中攻入34球。

总的来说，内马尔在巴黎圣日耳曼的58场比赛中打进51球，但在周五对阵梅茨的比赛中，他依然不会上场。