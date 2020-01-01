埃弗拉揭露红军在9年后为苏亚雷斯事件道歉

这位前法国队的后卫在收到了红军首席执行官彼得·摩尔的书信时十分感动，他说这表明了这家俱乐部是“一流的”。

前曼联后卫帕特里斯·埃弗拉透露，利物浦最近给他发了一封道歉信，为9年前遭到苏亚雷斯种族歧视事件而道歉。

2011年10月双方在安菲尔德的一场比赛中，埃弗拉是苏亚雷斯种族歧视辱骂的受害者，导致乌拉圭前锋被禁赛8场，罚款4万英镑。

尽管英足总做出了裁决，但利物浦坚持认为苏亚雷斯是无辜的，并发誓支持他。

达格利什和他的球员们在赛前热身时穿着胸前印着苏亚雷斯的图像，背后印着他的名字和号码的t恤以示支持，这一举动引起了进一步的争议。

其中一名球员，杰米·卡拉格，在10月份就此事向埃弗拉道歉。当时他们作为天空体育的联合评论员在讨论此事，卡拉格还承认俱乐部在当时犯了一个“巨大的错误”。

埃弗拉说，在做完电视节目之后，还收到了利物浦首席执行官彼得·摩尔的一封信，这让他很感动。

“首先，我真的很高兴，就像杰米·卡拉格道歉一样，当然我收到了皮特·摩尔的私人信件，我真的很感动。”他在天空体育上说。

“他告诉我，他希望永远不要太迟，因为这件事发生在9年前。”

“我会说(我收到了这封信)，就像演出结束的三天后，我就像：‘非常感谢，这封信真的打动了我的心’。”

“我真的很失望，这么像利物浦这样的大俱乐部将支持这样的行为，但现在我可以看到一个真实的人，诚实的人，在为这个俱乐部工作。我甚至更加尊重了利物浦一些，因为他们在为人们的种族问题而斗争。”

“所以我真的很高兴，我只是说：‘我希望你不会赢得联赛冠军’，但那是三个月前的事了。”

“事实上，这对我来说非常重要，就像我说的，我们之间是竞争对手关系，但这表明利物浦是一家顶级俱乐部。”