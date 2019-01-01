埃弗拉：我曾往球鞋里塞鸡肉 踢了四个月比赛

这位曾经的红魔后卫在法甲的时候证明了家禽还有另一个用处。

前曼联左后卫帕特里斯·埃弗拉声称他在效力摩纳哥期间，有四个月的比赛都在球鞋里面塞了鸡肉。

这名法国后卫在一场国家队比赛中受伤，但当时的主教练迪迪埃·德尚需要他带伤上阵，俱乐部医生建议把鸡肉放进他的靴子里会有帮助。

埃弗拉在鸡肉的帮助下的表现令人印象深刻，最终曼联召唤他从法甲球队来到英超，在那里他赢得了5个联赛冠军，3个联赛杯冠军和一个欧冠冠军。

埃弗拉在接受《球员论坛报》采访时表示:“人们都在谈论我们在2004年进入欧冠决赛时的情况，但(我职业生涯)在摩纳哥最疯狂的部分是在我为法国U21队踢了一场比赛之后。一个对手踩了我的脚，把我的脚踩伤了。在医院里，我对摩纳哥教练迪迪埃·德尚说，这太痛苦了。我不能玩。我甚至不能走路！”

“但团队需要我，所以医生们想尽一切办法来减轻疼痛。毫无效果。然后，俱乐部的工作人员说:“你为什么不试一试老一套呢?”

“每个人都说，‘你是什么意思?’”

“他说，‘把一块鸡肉放到球鞋里。’”

“这听起来很疯狂，但你知道我，我思想开放。所以我去了当地的肉店。肉贩说:‘你想要什么?’”

“我说，‘一块鸡肉。但只是一块很小的。”

“他说，‘一块小的?怎么回事?’”

“我说，‘我要把它放进我的鞋子里。’”

”他只是笑笑。我带着鸡肉回家了。我订了一双新球鞋：一双42.5码，一双44码。我传球，感觉不错。很痛苦，但还好。所以我在我的球鞋里放了四个月的鸡肉。我并不是用它来训练的——我妈妈永远不会原谅我浪费食物——但每次比赛前我都会去看肉贩。他会说：‘早上好,帕特里斯。跟往常一样，对吧?’”

“这鸡肉让我打得如此出色，以至于在2006年1月，我被曼联签下。”