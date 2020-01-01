埃弗拉：博格巴踢不踢都被骂 曼联和他该考虑转会

前红魔后卫承认法国人可能很快离开老特拉福德。

保罗·博格巴的前队友帕特里斯·埃弗拉承认，博格巴已经不幸成为曼联的替罪羊，现在是认真考虑分手的时候了。

作为2016年夏天创纪录的8900万英镑转会费的一部分，这位世界杯冠军中场球员从尤文图斯回到了老特拉福德。

在目前的形势对任何人都没有好处的情况下，埃弗拉认为俱乐部和球员都需要考虑转会。

埃弗拉曾在曼联、法国和尤文图斯与博格巴并肩作战。

他告诉天空体育：“保罗，当踢打球时，人们责怪保罗；当他不踢球时，人们也责怪保罗。”

埃弗拉在2017年11月被马赛解约，此前他曾脚踢一名俱乐部球迷。他说：“我举个例子，当我在马赛踢了那个球迷，老板和主教练他们过来问我：‘帕特里斯，我们现在该怎么办？’”

“我说：‘我要走了。’我不想给俱乐部带来任何负面影响，现在，也许是保罗离开的时候了，因为我记得那是一场重要的比赛，利物浦对曼联，之前人们更多地谈论穆里尼奥和博格巴。”

“对于世界上最大的两家俱乐部来说，谈论一个球员和一个教练是一种侮辱，这就是为什么有时我认为是时候了，因为当你上场时，他们会责备你，当你不上场时，他们夜会责备你。”

博格巴因为脚踝伤势缺席了周日曼联与老对手利物浦的比赛。

本赛季他只出场了8次，随着另一个转会窗口的开启，关于他转会皇家马德里的猜测仍在继续。