埃弗拉：利物浦主席为苏亚雷斯种族歧视向我道歉了

这位曼联传奇后卫透露利物浦主席和红军名宿卡拉格都向自己表达了苏亚雷斯种族歧视事件的歉意。

帕特里斯·埃弗拉透露，利物浦主席汤姆·维尔纳最近给他写了一封信，为9年前苏亚雷斯对他种族歧视一事进行道歉。

2011年曼联在安菲尔德与利物浦的比赛中，当时的利物浦前锋对这位左后卫进行了种族主义的侮辱。

在这场比赛过后，英足总对苏亚雷斯进行了指控，苏亚雷斯被判有罪并禁赛8场，还被罚款4万英镑。尽管裁判做出了判罚，但利物浦还是站出来支持了自己的球员，队员们都穿上了支持乌拉圭人的T恤。

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去年，事件发生时效力于利物浦的杰米·卡拉格向埃弗拉道歉，当时他们都在天空电视台做评论员，而这位左后卫透露他近期收到了来自俱乐部的道歉——9年过去了。

“最后，他承认了这一点，并被禁赛8场，并被处以巨额罚款。我记得在那之后，利物浦踢了一场比赛，他们都穿着印有“支持苏亚雷斯”的T恤。他曾因种族主义辱骂而被禁赛，曾被罚款，但他们却支持他的做法。我感到困惑和不安。”埃弗拉告诉曼联官方网站。

“但是，当我在天空电视台做评论员，杰米·卡拉格在8年后向我道歉时，我很惊讶。他说他们那天犯了一个很大的错误，他为此道歉。这真的让我很感动，现在我将尊重利物浦俱乐部，因为当这一切发生的时候，我对俱乐部真的很失望。”

“我还收到了一封来自利物浦主席的邮件，他为9年前发生的事情道歉。他说如果我需要什么，欢迎我来利物浦。我真的很感动，因为迟到总比不到好，但我很惊讶利物浦当年竟然会支持苏亚雷斯。”

埃弗拉在老特拉福德的8年里赢得了5次英超联赛冠军，他也透露，他在投票选举苏亚雷斯为年度最佳球员的过程中，并没有让对事件中发生的事情的不满影响到他。

他表示：“当你遇到这种问题时，你周围的人只会认为你在哭泣。甚至当我说，你会看到报告的，人们仍然认为我在喋喋不休。”

“我并不是一直在说这件事，我甚至在那年提名苏亚雷斯为年度最佳球员。我可以在球场上评估苏亚雷斯，我知道他多么优秀。那是一段非常艰难、艰难、艰难的日子。”

“我永远不会称苏亚雷斯为种族主义者，因为我个人并不了解他。即使是在欧冠决赛中，当我为尤文图斯效力时，我也会在走廊里和他握手，和他说话。”