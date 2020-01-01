埃弗拉：利物浦主席为苏亚雷斯种族歧视向我道歉了
帕特里斯·埃弗拉透露，利物浦主席汤姆·维尔纳最近给他写了一封信，为9年前苏亚雷斯对他种族歧视一事进行道歉。
2011年曼联在安菲尔德与利物浦的比赛中，当时的利物浦前锋对这位左后卫进行了种族主义的侮辱。
在这场比赛过后，英足总对苏亚雷斯进行了指控，苏亚雷斯被判有罪并禁赛8场，还被罚款4万英镑。尽管裁判做出了判罚，但利物浦还是站出来支持了自己的球员，队员们都穿上了支持乌拉圭人的T恤。
去年，事件发生时效力于利物浦的杰米·卡拉格向埃弗拉道歉，当时他们都在天空电视台做评论员，而这位左后卫透露他近期收到了来自俱乐部的道歉——9年过去了。
“最后，他承认了这一点，并被禁赛8场，并被处以巨额罚款。我记得在那之后，利物浦踢了一场比赛，他们都穿着印有“支持苏亚雷斯”的T恤。他曾因种族主义辱骂而被禁赛，曾被罚款，但他们却支持他的做法。我感到困惑和不安。”埃弗拉告诉曼联官方网站。
“但是，当我在天空电视台做评论员，杰米·卡拉格在8年后向我道歉时，我很惊讶。他说他们那天犯了一个很大的错误，他为此道歉。这真的让我很感动，现在我将尊重利物浦俱乐部，因为当这一切发生的时候，我对俱乐部真的很失望。”
“我还收到了一封来自利物浦主席的邮件，他为9年前发生的事情道歉。他说如果我需要什么，欢迎我来利物浦。我真的很感动，因为迟到总比不到好，但我很惊讶利物浦当年竟然会支持苏亚雷斯。”
埃弗拉在老特拉福德的8年里赢得了5次英超联赛冠军，他也透露，他在投票选举苏亚雷斯为年度最佳球员的过程中，并没有让对事件中发生的事情的不满影响到他。
他表示：“当你遇到这种问题时，你周围的人只会认为你在哭泣。甚至当我说，你会看到报告的，人们仍然认为我在喋喋不休。”
“我并不是一直在说这件事，我甚至在那年提名苏亚雷斯为年度最佳球员。我可以在球场上评估苏亚雷斯，我知道他多么优秀。那是一段非常艰难、艰难、艰难的日子。”
“我永远不会称苏亚雷斯为种族主义者，因为我个人并不了解他。即使是在欧冠决赛中，当我为尤文图斯效力时，我也会在走廊里和他握手，和他说话。”