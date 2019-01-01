埃弗拉：假的反对种族歧视运动不会影响任何人

这位前后卫表示，足球联盟必须采取更有力的行动来对抗足球中的种族歧视。

埃弗拉说，足球领域的反种族主义运动，比如“Kick It Out”，是“虚假的”，在解决这个问题上是无效的。

这位前曼联、尤文图斯和法国后卫在2011年10月老特拉福德和利物浦的一场著名的冲突中受到了路易斯·苏亚雷斯种族歧视言论的攻击。

种族歧视仍然是世界足坛的一个大问题，最近在英格兰和意大利发生的几起备受瞩目的事件就突显了这一点。在这两起事件中，莫伊塞·基恩和卡利杜·库利巴利遭受了种族歧视。

国际足联、欧足联和各国足协经常因无力处理这一问题而受到批评，埃弗拉认为，最大规模的运动收效甚微。

埃弗拉在接受《每日邮报》采访时说：“当我2006年第一次来到英格兰时，迪迪埃·德尚说:‘你会看到这个国家是如此开放，你可以走在大街上，人们可以有黄头发和红头发，但没有人会在意。’”

“我看到很多人穿着奇装异服，但没人在乎，因为你是自由的。”

“但当你是一名足球运动员时，你是不允许有黄色头发的。人们用这个来制造对球员的仇恨，即使他表现得很好，我也不会接受。问题出在英国的比赛上。黑人球员在街上不会受到辱骂。”

“我爱英格兰。我在英国住了这么多年。你不能说英国人是种族主义者。在意大利也是如此。但是当他们来到体育场，他们开始像动物一样，表现得像动物一样。这时他们开始利用一切来让你踢出一场糟糕的比赛。”

“我应该因此称他们为种族歧视者吗？我不知道。伤害球员的方式有很多种，但我不知道你为什么要谈论他的出身或肤色。我不认为应该由球员来对抗它。这就是联盟。如果联盟继续接受这样的事情的发生，总有一天会发生一些不好的事情。

“答案不在于那些官方的运动，比如‘对种族主义说不’。我不想穿这件球衣参与‘向种族主义说不’活动。他们让我做这些宣传，但我不会，因为它们是假的。球员们甚至不知道这是怎么回事。有些人甚至不想这么做。所以当我穿着熊猫装在Instagram上做第一个视频的时候，是因为我想影响孩子们。如果你看起来很好玩，你可能会传达给到更多的孩子们。”

“但不要让我像机器人一样对种族歧视说不，因为这不会影响任何人。我很高兴以自己的方式开展一场反对种族歧视的运动。也许我疯了，但这是一种很好的疯狂。”