埃尔文：博格巴的冒险精神会为曼联打开新大门

这位俱乐部的传奇人物强调了这位世界杯冠军对红魔的重要性。

前后卫丹尼斯·埃尔文坚持认为，博格巴和他的无畏精神对曼联的成功至关重要。

博格巴与离开老特拉福德联系紧密，据报道，皇家马德里和尤文图斯在周一转会截止日期前都在追逐这位曼联球星。

曼联上赛季表现不佳，他们在英超联赛中排名第六，但博格巴却在数据上领跑全队——这位世界冠军中场在联赛中打入了全队最高的13粒进球，并在所有比赛中打入16粒进球。

博格巴还贡献了9次英超助攻，埃尔文强调了这名26岁中场球员的重要性。

“像保罗这样的球员并不多。”埃尔文说：“他的前面有很多球员，他们都有很好的速度，我认为他懂得如何选择一个好的传球。有时候我们需要他的稳定性，但是现在，尤其是在我们开始主导比赛的时候，他会成为我们的一名非常非常重要的球员。我认为每个团队都需要一个冒险家，但我看着他，觉得他是那个能打开大门的人。我们创造了足够的机会赢得比赛，所以他对我们来说至关重要。”

曼联最近三场英超比赛连续不胜，埃尔文对此补充道：“我知道我们在三场比赛中只拿到了两分，但感觉我们应该得到更多。我们可能不得不接受一些耐心，我们可能不会挑战今年的前两名，但我们肯定需要提升，而且要比去年做得更好。”

由于脚踝受伤，博格巴将缺席即将到来的欧洲杯预选赛对阵阿尔巴尼亚和安道尔的比赛。

在国际比赛日结束后，曼联在主场迎战莱斯特城的比赛中重新开始他们的英超征程，他们希望博格巴能够伤愈复出。