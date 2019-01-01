埃尔南德斯：格里兹曼在拜仁能成为世界最佳

据前队友透露，如果他加盟拜仁慕尼黑，巴萨的长期目标可能会把比赛带到一个新的水平。

卢卡斯·埃尔南德斯希望前马竞队友安东尼·格里兹曼能加盟拜仁慕尼黑，并在那里他将成为“世界上最好的球员”。

格里兹曼将在接下来的几周内跟随卢卡斯的脚步离开万达大都会球场，而巴塞罗那则被广泛认为将签下这名法国前锋。

这位28岁的球员宣布他打算在2018-19赛季结束后离开马竞，有消息称他早在3月份就同意转会到诺坎普。

但是尽管交易还没有最终敲定，卢卡斯很有兴趣和他的同胞再次合作，并相信转会到拜仁会很适合他。

“格里兹曼是个伟大的球员，很多俱乐部都喜欢他。”卢卡斯在新闻发布会上说。

“当然，有他在这里会很好，尽管我不知道俱乐部是否对他感兴趣。”

“我不知道巴萨是否适合他，但如果他有机会来到这里，他可能会成为世界上最好的球员。”

卢卡斯在今年早些时候以6800万英镑(3600万美元)的价格从马竞转会而来，并在周一被正式介绍为拜仁球员。

“他们每年都在为联赛冠军而战，而且总是出现在冠军联赛之中。意大利、西班牙、法国和整个欧洲的每个人都看到并知道这一点。”

这位世界杯冠军将穿上拜仁球星菲利普·拉姆的21号球衣，并承认会在接下来的比赛中出场。

拉姆在拜仁16年里赢得21座奖杯，被广泛认为是他那一代最伟大的后卫之一。

“这是一个历史性的数字，”卢卡斯说。“像菲利普·拉姆这样伟大的前球员穿过它。”

“当然，能在这里穿上这个号码是我的荣幸，我会尽我所能地回报俱乐部。”