埃姆雷-德米尔：巴萨的200万欧元土耳其天才是谁？

这位17岁的球员将于2022年夏天加入巴萨，此前他已经在卡塞利体育成为土超联赛历史上最年轻的得分球员

自从埃姆雷-德米尔在15岁完成土超首秀以来，土耳其球迷一直在等待这位少年真正的突破时刻。

那是在2019年5月，当时人们期待这位卡塞利体育的年轻球员很快就会成为欧洲足球运动中最耀眼的一颗明星。

尽管一些因素意味着这位中场球员还没有完全发挥出来，但他的潜力显然并没有在其他地方被忽视，那就是巴萨。

在传了一个夏天的绯闻后，巴塞罗那在9月底宣布德米尔已经同意在2021-22赛季结束后与他们签约。

巴萨将支付200万欧元将德米尔带到加泰罗尼亚，这名17岁的球员将与西甲球队签署一份包含4亿欧元解约金条款的合同。

对于一个明年1月才满18岁的球员来说，这样的价格似乎太高了，他至今只在正式比赛中出场32次，但德米尔不仅仅是一个特殊的天才，而且还打破了各种纪录。

2019年11月对阵根克勒比利吉，这是德米尔第四次在土超联赛中出场，他替补登场仅三分钟就取得破门。那一天他的具体年龄15岁零299天，是土超联赛历史上最年轻的进球者。

德米尔创造历史的表现，以及随后转会到世界上最大的俱乐部之一，对于那些看到他从球队中走出来的人来说并不奇怪。

他的足球教育始于他的家乡马尼萨，当时他为当地的库瓦伊米利耶斯体育踢球，2012年，当时的卡塞利体育董事会成员苏莱曼-胡玛发现了他。

胡玛告诉Spor Arena：“我看了埃姆雷8岁时的一个视频片段，他给我留下了很深刻的印象，我直接邀请他和他的家人来到卡塞利体育。”

“他直接和卡塞利体育青训学院的球员们在一起，我看到他有非凡的天赋。他看上去就像一个一线队球员，只不过看上去更年轻！”

德米尔的天赋很快就通过进球显现出来，他在49场比赛中为俱乐部的U14梯队打入49球，之后在U16联赛中又进了10球，之后他就越过了U17青年队，直接进入了一线队。

事实上，在这段时间里，他第一次体验到了在巴塞罗那的生活，巴萨在2017年邀请他到俱乐部进行试训，尽管他们没有签下德米尔，因为当时德米尔只有13岁。

德米尔在转会巴萨后告诉TRT Spor：“我去了巴塞罗那的青训营，在那里呆了两周，我真的很喜欢那里的气氛，并向自己承诺：‘总有一天我会再来这里，穿上这件球衣！’”

“现在我很高兴我的梦想成真了。”

那么德米尔将如何融入巴塞罗那呢？他的踢球风格显然表明他有拉马西亚的DNA，即使他只在那里呆过两周，他的第一脚触球，出色的比赛视野，带球能力和进攻跑位都预示着他能很好地融入球队。

他留着长发，喜欢用左脚，有人把他比作早期的梅西，而德米尔则表示土耳其和里尔10号尤瑟夫-亚兹奇是自己观察和学习的球员。

当然，德米尔也有需要提高的地方；最值得注意的是他的耐力和身体力量，如果他想要后撤成为一名后腰位置上的组织者，那么这是他需要的。

但是现在，人们把他和莱比锡前锋福斯贝里以及前阿根廷组织核心巴勃罗-艾马尔进行了比较。

当德米尔最终抵达西班牙时，他将首先加入巴塞罗那B队，不过这将持续多久还有待观察。就在刚刚过去的这个夏天，尤瑟夫-德米尔（与我们谈论的这位德米尔没有血缘关系）从维也纳快速加盟巴萨，一开始俱乐部计划让他为预备队效力，但从他加盟后，他就一直待在了一线队。

埃姆雷-德米尔已经习惯了等待，在过去的两个赛季中，他在卡塞利体育需要耐心。

俱乐部一直在保级，这导致了教练的更替，这对德米尔的发展产生了负面影响。尽管他很有天赋，但他只在联赛中首发6场，而本赛季到目前为止，他只出场了3分钟。

相反，德米尔大部分时间都在青年队踢球，他已经达到了U19的水平。

德米尔告诉阿纳多卢通讯社：“我最大的目标之一就是为国家队效力，达到最高水平，我知道我必须为此努力，我相信我能做到。”

德米尔到了巴塞罗那时也需要同样的信念，但有迹象表明他可以加入越来越多的天才青少年的行列，他们将在后梅西时代承担带领球队获胜的重任。

德米尔看起来有点像梅西，这可能会给他带来一些额外的压力，但他现在已经习惯了这种期望。