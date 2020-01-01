埃姆雷·詹：我来多特不是为了拿第二 建议桑乔留队

这位多特蒙德中场表达了自己对击败拜仁的冤枉，也强调自己期待桑乔留在这里。

埃姆雷·坎相信多特蒙德有足够的信心击败拜仁慕尼黑赢得德甲冠军，尤文图斯球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多就是一个例子。

这名前尤文，利物浦和拜仁中场在一月份以租借的形式加盟多特蒙德，而后俱乐部决定花费2500万欧元的费用将其永远买断。

埃姆雷·詹表示自己加盟多特蒙德并非奔着第二名而来，他对俱乐部的胜利者心态印象深刻，他觉得刚刚加盟而来来，自己曾缺乏这种精神。

其他球队

下周二，多特蒙德将挑战领头羊拜仁，他们目前落后拜仁4分，并在11月的首回合比赛中0-4惨败于对手。

“在加盟多特蒙德的头几个星期里，我觉得自己的必胜信念可能少了一些。”埃姆雷·詹告诉《图片报》。

“与此同时，球队和我的情况发生了一些变化，我们必须更严肃，更专注。”

在谈到他在尤文与罗纳尔多并肩作战的经历时，埃姆雷·詹补充道:“如果他输了一场训练比赛，他的心情会很糟糕。”

“如果他赢了，他会在更衣室里庆祝，并惹恼失败者。这种心态不仅影响了他，也影响了所有人。”

“我来到多特蒙德是因为我想赢得冠军，我来这里并不是为了巩固在拜仁身后的第二名。我们在多特蒙德的目标是赢得冠军，这就是为什么我们下周需要一场胜利。”

“如果我们的实力和拜仁很接近，我们就不需要隐瞒我们的雄心。最终的结果，取决于我们在球场上的表现。”

“其实我在拜仁就形成了类似的心态，在那里，每个人都渴望赢得冠军。”

多特蒙德在周末德甲复赛后取得了一个良好的开局，在鲁尔德比中4比0击败了强敌沙尔克04。

目前多特蒙德前锋桑乔吸引了各大豪门的关注，不过埃姆雷·詹期待他继续他留在这里。

“我告诉桑乔，让他继续留在多特蒙德。与他同一等级的球员并不多，所以我很快就认识到了他的实力，他对我们球队来说非常重要。”

“我认为他没理由离开多特蒙德加盟曼联，不管是竞技层面还是吸引力方面，都没什么理由去这样做。”