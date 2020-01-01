有一说一 埃姆雷·詹：多特蒙德需要踢得脏一点

这位德国中场认为他的新球队需要冷酷无情地坚持下去，这样才能拿下比赛。

多特蒙德中场埃姆雷·詹说，他的新球队必须学会“肮脏的打法”，因为他们希望从连续的失利中恢复过来。

在两场比赛中丢了7个球之后，26岁的埃姆雷·詹说防守是一个明显需要改进的地方，他相信这包括使用战术犯规来破坏比赛和阻止对手的进攻。

“我们太容易丢球了。我才来了一个星期，但是这支有着巨大潜力的球队必须要明白一件事:：说句不好听的，我们有时候必须踢得脏一点并主动犯规，如果有必要的话。”

其他球队

“每个人都必须一起防守。作为一个整体，我们都必须从前场到后场加强防守。我不只是指守门员或后卫，我指的是每个人。”

“这对我们来说是一个挫折，但是这个赛季还有很长的路要走。我相信这支球队，在和他们一起训练的短短时间里，我意识到了这一点。我一定会全身心地投入到我的工作中去帮助球队，因为我也可以踢得更好。你将来会看到的。”

多特蒙德以3-2领先勒沃库森进入比赛最后10分钟，但莱昂·拜利和拉尔斯·本德最后攻入两球，让他们以失败告终。

谈到对阵勒沃库森的结果，体育主管米夏埃尔·佐尔克说：“很痛苦！令人失望的是，我们踢了一场精彩的比赛，直到第80分钟我们都配得上领先。”

“然后我们在关键时刻太被动了，让勒沃库森改变了比赛。很明显勒沃库森也有进攻能力，但是我们轻易丢了所有的四个球。”

“在主场，我们是一支绝对的力量，赢得了大部分的比赛。这是一个事实。我们的部分问题是我们不能在客场做到——即使我们像往常一样表现了很长时间。”

“我们必须确保我们不再失球那么多。”