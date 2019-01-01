有情绪了 埃姆雷·詹：在尤文没球踢不开心

这位德国中场在周三的国家队比赛后表示自己并不满足于仅仅坐在意大利的替补席上。

埃姆雷·詹说他对意甲冠军尤文图斯很不满意，因为这名德国国脚在都灵的比赛时间很紧张。

在本赛季被排除在欧冠大名单之外后，他只代表尤文图斯在意甲替补出场三次。这位25岁的中场球员在上周对阵国际米兰的比赛中在第71分钟替补出场，在主教练毛里齐奥·萨里的带领下，他在2019-2020赛季的联赛上场时间仅为78分钟。

在周三德国2-2战平阿根廷的友谊赛中，詹完成了整场比赛，赛后他承认自己对不能经常代表俱乐部比赛感到不满。

“我现在（在尤文图斯）不开心。我现在踢得不多。上个赛季我踢了很多比赛，特别是在尤文重要的比赛中。我在那里也踢得很好。这个赛季我没有机会。但是现在我想，当我回到俱乐部的时候，我会再次得到机会。我非常感谢勒夫。因为我在俱乐部踢得不多，他还是征召了我。尽管如此，他还是给了我机会。这就是为什么我很高兴我又上场了。”

在错过了本赛季的欧冠后，詹毫不掩饰他对错过的愤怒，承认他对这个决定感到“愤怒”和“震惊”。

然而，萨里认为他的决定是必要的，但也理解詹的沮丧。

“做出进入欧冠名单的选择并不容易，也不愉快，但这是必须的。”萨里说：“我很抱歉因此两个重要的球员被排除在外。然而，这些困难证明了我们球队的实力。当一名球员面临一个强有力的、有影响力的选择时，情绪因素就会介入，这很正常。我们必须给他机会，让他说出自己的感受。我的年龄正好可以理解这种反应。”