有情绪了 埃姆雷·詹：在尤文没球踢不开心
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埃姆雷·詹说他对意甲冠军尤文图斯很不满意，因为这名德国国脚在都灵的比赛时间很紧张。
在本赛季被排除在欧冠大名单之外后，他只代表尤文图斯在意甲替补出场三次。这位25岁的中场球员在上周对阵国际米兰的比赛中在第71分钟替补出场，在主教练毛里齐奥·萨里的带领下，他在2019-2020赛季的联赛上场时间仅为78分钟。
在周三德国2-2战平阿根廷的友谊赛中，詹完成了整场比赛，赛后他承认自己对不能经常代表俱乐部比赛感到不满。
“我现在（在尤文图斯）不开心。我现在踢得不多。上个赛季我踢了很多比赛，特别是在尤文重要的比赛中。我在那里也踢得很好。这个赛季我没有机会。但是现在我想，当我回到俱乐部的时候，我会再次得到机会。我非常感谢勒夫。因为我在俱乐部踢得不多，他还是征召了我。尽管如此，他还是给了我机会。这就是为什么我很高兴我又上场了。”
在错过了本赛季的欧冠后，詹毫不掩饰他对错过的愤怒，承认他对这个决定感到“愤怒”和“震惊”。
然而，萨里认为他的决定是必要的，但也理解詹的沮丧。
“做出进入欧冠名单的选择并不容易，也不愉快，但这是必须的。”萨里说：“我很抱歉因此两个重要的球员被排除在外。然而，这些困难证明了我们球队的实力。当一名球员面临一个强有力的、有影响力的选择时，情绪因素就会介入，这很正常。我们必须给他机会，让他说出自己的感受。我的年龄正好可以理解这种反应。”