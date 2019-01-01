埃因霍温解雇范博梅尔 范尼或成临时主帅

荷兰人已经被解除了他在飞利浦球场的职务，因为他在2019- 2020赛季中都有一个糟糕的开局。

埃因霍温在周日1-3输给费耶诺德后解雇了主教练马克·范博梅尔。

埃因霍温本赛季的第四场失利让他们在荷甲联赛中排名第四，在17轮后落后领头羊和卫冕冠军阿贾克斯10分。

12场比赛仅得2场胜利迫使董事会采取行动，范博梅尔一年半的执教在周一早上结束。

埃因霍温总经理赫尔布兰兹在俱乐部官网上发表声明证实了这一消息，声明中写道：“下降幅度太大，埃因霍温不应如此。比赛是决定性的时刻，但围绕它们的过程也是决定性的。”

“我们对此密切关注。埃因霍温是一个需要我们互相帮助和支持的俱乐部。最近几个月的情况也是如此。俱乐部的意愿一直是最重要的，评估最终导致了这个痛苦的决定。我们都做了一切来扭转局势。不幸的是，这并没有奏效。”

埃因霍温还透露，他们将在周一晚些时候宣布范博梅尔的“临时替代者”，其中包括U19的主教练范尼斯特鲁伊。

范博梅尔在周末看到自己的球队输给费耶诺德后表现出了反抗的姿态，他坚称自己不会“放弃”，尽管大家都呼吁更换教练。

“虽然我必须与整个世界对抗，但我不会放弃，”这位42岁的主帅赛后说：“我看到了本赛季埃因霍温最好的比赛之一，只是结果很糟糕。我们克服了重重困难，在比赛中占了上风。足球有时候是不公平的。通常你只需要赢。显然，毒杯里必须是完全空的。”

埃因霍温在欧联杯在D组以8分排名第三无缘出线，落后葡萄牙体育4分，落后小组头名LASK林茨5分。