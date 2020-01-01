埃及国奥队计划征召萨拉赫参加东京奥运会

埃及U23岁主教练肖基·加里布透露，他们确实计划在夏天征召红军前锋。

埃及U23主教练肖基·加里布透露，他们计划选择利物浦球星穆罕默德·萨拉赫参加2020年东京奥运会。

奥运与将于今年7月和8月在东京举行，埃及是14支已经晋级的球队之一。

根据国际足联的比赛规则，参赛球队可以选择三名年龄在23岁以上的球员，其余球员则由1997年1月1日或之后出生的球员组成。

其他球队

内马尔、格纳布里、孙兴慜和布鲁诺·费尔南德斯等球员都参加过2016年的里约奥运会——巴西在决赛点球大战中击败德国，夺得金牌。

自从2017-18赛季开始以来，萨拉赫几乎没有休息过，这位利物浦前锋参加了2018年夏季的世界杯和一年后的非洲杯。

但是萨拉赫的赛季很可能会延长到夏天，加里布透露，27岁的萨拉赫是埃及计划征召参加奥运会的23岁以上球员之一。

“在我们将征召的三名超龄球员中，萨拉赫是目前为止我们确定的唯一人选，因为他是世界上最优秀的三名球员之一。”加里布告诉《ON体育》。

“没有国奥队技术人员联系穆罕默德·萨拉赫谈论此事。我们把这个问题留给了（埃及足球事务临时委员会主席）阿姆尔·埃尔-加奈尼，他应该与球员联系。”

“老实说，萨拉赫和我们一起参与将很困难。如果他接受了，他将需要花大力气去说服利物浦。”

如果他在夏天回到国家队，萨拉赫将错过红军的季前赛，并且很有可能缺席8月8日开始的2020-21赛季的英超联赛。

克洛普之前一直对球员福利和赛程表示担忧，他说将在明年1月和2月举行2021年非洲杯对利物浦来说是一场灾难。