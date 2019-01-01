埃及名宿：若萨拉赫持续火热 利物浦留不住

埃及名宿米多相信如果萨拉赫本赛季能进25个球，那么皇马和巴萨夏天就会发来邀请，届时利物浦将很难留人。

埃及名宿米多表示如果萨拉赫本赛季还能像上赛季那么强，那利物浦就得准备好迎接皇马的报价了。

上赛季，萨拉赫在各项赛事中为利物浦轰入44球，虽然本赛季开局进入状态较慢，但现在他已经火力全开，至今已在各项赛事中打入了16球，是利物浦排名英超榜首的大功臣。

埃及名宿米多相信如果萨拉赫继续这样保持下去，其他欧洲豪门很快就会送上报价，他告诉CNN：“足球的事情你永远说不准，如果巴萨和皇马前来邀请，你肯定会心动，所有球员都这样。”

“无意冒犯利物浦，但皇马和巴萨是另一个级别的。我认为巴萨和皇马都在等待，看看萨拉赫本赛季表现能否延续那样的火热状态，他们不会买那些只火了一个赛季的球员。”

“我认为如果萨拉赫本赛季再进25球，那么他们就会发出报价，而利物浦会很难留住他。我相信萨拉赫本赛季会至少进25球，他正在一支伟大的俱乐部效力，他知道自己被所有人爱着，还有一位在场内外都帮助他的主教练。”

“我认为萨拉赫就是埃及有史以来最伟大的球员，历史上我们有过很多伟大的球员，但足球的中心在欧洲，如果一个球员可以在欧洲保持10年或12年的顶尖水平，那么我认为他应该被看作是埃及历史上最伟大的球员。”