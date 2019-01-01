埃及出局多人背锅：主帅下课 足协主席辞职

在周六的非洲国家杯上，埃及队在十六强出局让墨西哥主帅阿吉雷和他的员工付出了高昂的代价。

埃及在非洲国家杯十六强中意外出局，随后解雇了主教练哈维尔·阿吉雷。

周六，在开罗进行的非洲杯上，东道主埃及队以0-1负于南非，这让阿吉雷的球队目瞪口呆。自2004年以来，埃及首次未能进入四分之一决赛。

随后，埃及足球协会主席哈尼·阿布-里达宣布辞职，并证实所有技术和行政人员离职。

尽管他辞职了，同样呼吁董事会成员辞职的阿布-里达表示，他将继续担任2019年非洲足联组委会主席。

在2018年俄罗斯世界杯小组赛出局后，埃及任命了墨西哥主教练阿吉雷。前日本队和墨西哥队主教练阿吉雷去年签署了一份为期四年的合同，将接替赫克托尔·库珀。

“我（对埃及的出局）负有责任。”阿吉雷在赛后新闻发布会上说：“我负责所有的选择和最终结果，但我仍然为这群球员感到骄傲。”

在长期执教期间，阿吉雷曾执教过墨西哥、日本和马德里竞技等球队。

他赛后说：“下一步将在明天我与埃及足协高层会面后决定。”不过这个决定显然是在周日任何会议之前就已经做出的。

主教练相信这场比赛是由他的球队对南非没有把握住进球机会而决定的。

“比赛是开放的，有进球的机会；唯一的不同是南非的进球帮助他们晋级。我们也有机会，但没能改变他们。”他总结道。

在今年的非洲杯决赛圈之前，埃及曾四次举办非洲杯，其中三次夺冠，但输给南非意味着埃及将无法在本土第四次夺冠。