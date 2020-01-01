埃及一俱乐部签下75岁球员 欲打破吉尼斯世界纪录

年龄只是一个数字，有一支球队已经准备好用他们最新的引援来载入史册。

埃及第三级别俱乐部十月六日确认了埃兹·埃尔-丁·巴哈德的签约，他是在75岁高龄的时候正式签约。

如果他走上球场，他将成为历史上年龄最大的职业足球运动员，目前的纪录由伊萨克·哈伊克保持。

2019年4月，73岁的哈耶克代表以色列第四级别球队Ironi Or Yehuda出场，现在巴哈德将取代他的位置，埃及足协（EFA）渴望将他的名字载入吉尼斯世界纪录。

“今天，埃及足协在冬季转会期间注册了世界上年龄最大的职业球员。他是75岁的埃兹·埃尔-丁·巴哈德，他将加盟第三级别联赛的十月六日。”

“他准备加入吉尼斯世界纪录大全，开始他的俱乐部活动。”

目前没有关于巴哈德与10月6日合同的细节，他的足球历史也不清楚。

现年52岁的日本前锋三浦知良被普遍认为是目前年龄最大的职业球员，他最近与日本J联赛俱乐部横滨FC俱乐部续约。

在年龄谱的另一端，毛里西奥·巴尔迪维索被认为是有史以来最年轻的职业足球运动员，他12岁时在玻利维亚甲级联赛踢球。

在2009年的一场比赛中，巴尔迪维索的主教练兼父亲让他代表La Paz FC替补出场。

他当时说：“爸爸告诉我，如果我们领先，我就会进行我的处子秀，但是事情发生了变化，我仍然要参加比赛。”