坦甘加英超首秀出彩 穆帅：为他而笑吧

20岁的后卫在他的英超首秀中就遭遇了本赛季势头凶悍的利物浦，而他的表现令主帅穆里尼奥感到相当满意。

克洛普的球队在昨晚的比赛中，凭借菲尔米诺的进球， 1-0客场击败热刺。

这场比赛也是热刺后卫坦甘加第一次在英超赛场获得出场机会。虽然只有20岁，但正是得益于他的稳健发挥，红军犀利的攻击线才没能在热刺身上取得更多进球。

赛后，热刺主帅穆里尼奥被问到关于冬窗的问题，但他更乐意把注意力放在年轻的坦甘加身上。

穆里尼奥告诉记者：“球队打出这样的表现，我最不愿谈的话题就是引援。”

“我想，不去讨论新球员，这是对球员们的一种尊重。”

“坦甘加能算新球员吗？他之前还从来没有为热刺在英超中上过场呢。今天他上场了，证明了自己可以为我们效力。”

热刺最近几周一直饱受伤病困扰，凯恩在四月之前都将因伤缺席，而西索科可能也需要休战同样的时间。同时洛里和本戴维斯都无法在短时间内为穆里尼奥出战。不过葡萄牙人更愿意看到局面积极的一面，他继续说道：“很遗憾他不是名前锋，很遗憾他也不是名中场，但他超出了我们的预期。”

“我想马内和萨拉赫现在都知道坦甘加是谁了。这场比赛之前他们应该都不认识坦甘加。”

“比赛前他们看到名单，他们会想‘这人是打什么位置的啊？’”

“我想他们现在知道了。这孩子真的很棒。所以别为凯恩，西索科，洛里和本戴哭泣了，为坦甘加笑起来吧。”

也许在接下来几周，坦甘加还会有更多的时间来证明自己的实力。热刺下周二将在主场与米堡进行足总杯第三轮的比赛，之后还有与沃特福德和诺维奇的比赛。