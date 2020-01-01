坦甘加：穆里尼奥问过我上场面对利物浦怕不怕

这位20岁的球员在对红军的英超处子秀中给人留下了深刻的印象，但他认为他的球队至少应该带走一分。

坦甘加向热刺主帅何塞·穆里尼奥保证，他在周六的英超处子秀中不会害怕面对利物浦。

这名20岁的后卫出人意料地出现在了对阵联赛领头羊和欧洲冠军的首发阵容中。

热刺1-0落后于克洛普的球队，但坦甘加给人留下了深刻的印象，并赢得了教练的赞扬。

这位热刺学院的球星透露，穆里尼奥几天前问他是否已经准备好对阵红军。

“教练在周二的时候提到了一些事情，”坦甘加在赛后说。“他问我想不想上场，我说：‘想’，他说：‘你不会害怕吧？’，我说：‘不，我不会害怕。’”

“然后我们在比赛前两三天做了一些调整，我：‘是的，我在队里了’。

“队员们都很出色，他们为我加油，鼓励我，让我知道这只是另一场比赛。”

“尽管这是我的处子秀，尽管面对的可能是联盟中最好的球队，但这并不重要。”

“他们真的很棒，我很感激教练对我的信任。”

虽然这名中后卫很高兴自己完成了英超联赛上的处子秀，但他认为他的球队至少应该得到一分。

“我很高兴完成了处子秀，但我真的认为我们可以在比赛结束的时候有所收获。也许是一场平局，也许是一场胜利。”他补充道。

“这个意义很重大。它个意义很重大，从年轻时你就梦想着这一刻，你在电视上看到你的队友们，你会想，‘我想要和他们一样’。”

“如果我们赢了这场比赛会更好，但是我很高兴完成了我的处子秀。”

“我已经完成了我的处子秀，但是这也已经过去了。我将和我的家人一起庆祝，然后期待下一次出场。”

热刺现在落后排名第四的切尔西9分，他们将在周二的足总杯的主场迎战米德尔斯堡，然后在下周六的联赛中客场挑战沃特福德。