坦基·夸西：横空出世勇救主 巴黎自产的非典型后卫

这名17岁的小伙子很快就在法国首都声名鹊起，曼城和RB莱比锡都对他投以赞赏的目光。

周六，在巴黎圣日耳曼以0-3落后于法甲对手亚眠的情况下，缺兵少将的巴黎圣日耳曼奋起直追，一名球员的名字第一次出现在头条新闻上，尽管不是出于很多人预测的原因。

坦基·夸西的头球帮助法甲卫冕冠军最终在4-4的平局中获得一分，这显示了他的空中能力和高超的身体素质，特别是对于一个要到6月才满18岁的球员来说。但是，和许多现代中卫一样，他脚下控球的能力最能吸引眼球。

夸西的控球非常出色，这让他能够在12月对阵蒙佩利埃的比赛中得到信任，作为一名中场球员上演他在巴黎圣日耳曼的处子秀。四天后，他成为了代表巴黎圣日耳曼参加欧冠的最年轻球员，在对阵加拉塔萨雷的比赛中首发，打破了阿德里恩·拉比奥保持的纪录。

其他球队

作为一个在19岁以下青年队只踢过一次球的少年，他表现得非常出色。从那时起，他就成为了图赫尔的正式球员，一共得到了8次首发和3次替补出场的机会，尽管他最近发现自己又回到了熟悉的中卫位置。

出生于法国北部小镇Epinay-sous- senart的夸西六岁时开始接受足球教育，并加入了当地的俱乐部FC Epinay Athletico。

“在他这个年纪，坦基已经很强壮、成熟了。”他的最开始的教练巴约基拉·恩图姆巴在接受So Foot采访时回忆道。“他控球时很舒服、很冷静。”

在效力于另一支本地球队US Senart-Moissy之后，夸西在11岁时加入了枫丹白露，这里也是利利安·图拉姆年少时成长的地方。正是在那里，他引起了巴黎圣日耳曼的注意，并最终邀请他在14岁时进入他们的学院。

从那以后，夸西的发展速度加快了，他顺利地通过了U17和U19的比赛，最终在2019年底获得了他的第一次一线队出场。

“我这两个月确实过得很好。”夸西最近在接受法France Bleu Paris采访时解释道：“能和培养我的俱乐部一起踢球，我感到非常高兴。我真的很努力才做到的。我希望它能像这样继续下去。”

“说我在水面行走？我不这么想。我还没有做过任何事情，与蒂亚戈·席尔瓦、马尔基尼奥斯或金彭贝相比。”

虽然还没有像他的前辈们那样受人尊敬，但巴黎圣日耳曼希望他能在接下来的12个月里接替俱乐部元老的位置，因为在六月份合同到期之前，蒂亚戈·席尔瓦很有可能不会续约。

唯一的问题是，夸西发现自己的处境与年长他18岁的蒂亚戈·席尔瓦类似。

他也将在赛季结束后自由离开俱乐部，目前还没有达成任何协议让他签署第一份职业合同。这并不是因为不想尝试，体育总监莱昂纳多坚持说已经进行了“积极的”谈判，但就目前的情况来看，夸西和他的年轻天才同伴阿迪尔·奥希什都在向自由球员的方向前进。

曼城和RB莱比锡都对夸西表现出了兴趣，如果从现在到6月30日都没有找到解决方案，肯定会有更多的潜在求购者。

目前，这位44年来在法甲联赛中独中两元的最年轻球员正集中精力在图赫尔的计划中进一步确立自己的地位。如果他能做到这一点，那么让他签字对莱昂纳多和球队高层来说就会容易得多。