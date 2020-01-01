坚决不放人 曼联决心留住华裔荷兰天才

尽管巴塞罗那、国际米兰和尤文图斯都对钟塔西很感兴趣，但曼联确信他将会签下一份新合约。

曼联很有信心能说服钟塔西继续留在老特拉福德，尽管巴萨、国米和尤文图斯等欧洲顶级俱乐部对他表现出了浓厚兴趣。

钟塔西的合同将在今年夏天到期，这意味着任何俱乐部都可以在向曼联支付一笔补偿费后签下他，不过红魔高层相信这位20岁的球员将在老特拉福德签下一份新的续约合同。

国际米兰一直在考虑引进这名荷兰边锋，但索尔斯克亚则希望看到这名年轻球员能够继续留在这里。钟塔西本赛季已经为曼联在各项赛事中出场了10次，他的经纪人曾在一月份与国米进行过接触，球员本人正在认真考虑转会问题。

其他球队

安东尼奥·孔蒂希望能够继续从英超联赛中引进新球员，他希望能够继续复制卢卡库等人的交易。

自2016年从费耶诺德加盟曼联以来，钟塔西成为了索尔斯克亚被给予机会的年轻球员之一。另外将在年轻人，布兰登·威廉姆斯和梅森·格林伍德都成为了本赛季红魔阵中备受瞩目的球员，不过钟塔西的发展则要略逊一筹。

国际米兰和曼联在过去的12个月里联系密切，意大利方面曾先后从老特拉福德带走了卢卡库、桑切斯和阿什利·扬。

尤文图斯也对这位荷兰U21球星感兴趣，这家意甲霸主可能会在近期出手将其引进。如果钟塔西决定在这个夏天离开，

曼联可能会考虑引进格拉利什和桑乔来增多球队的进攻选择。