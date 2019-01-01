坚决不卖 多特CEO：桑乔不在转会市场上

多特蒙德的高层保证他们年轻的英格兰球星桑乔不会在这个夏天离开俱乐部。

多特蒙德首席执行官瓦茨克明确表示，俱乐部没有出售年轻的英格兰球星杰登·桑乔的计划。

这名攻击手已经与一系列转会联系在一起，据报道，曼联、利物浦甚至巴塞罗那都对他感兴趣。

但是多特蒙德不愿意让他在这个夏天离开，瓦茨克保证这名19岁的球员将在下个赛季继续在多特蒙德踢球。

沃茨克对《图片报》说：“可以设想，杰登在多特蒙德的效力时间不会超过10年，但我们目前已经达成了明确的协议。杰登不在转会市场上，下个赛季肯定会在多特蒙德踢球。”

多特蒙德在这个夏天已经活跃在转会市场上，并且已经签下了索尔根·阿扎尔，舒尔茨和布兰特。

但是俱乐部还有一些事情要做，马里奥·格策和主教练卢西恩·法弗雷都需要新的合同来继续留在多特蒙德。

瓦茨克对未来几周完成新合同充满信心。

“我觉得他们俩都感觉很好，”他说：“我们将在未来几周内讨论这两个话题。我们希望两者都能得到续约。”

本赛季下半程的失利让多特蒙德在争夺德甲冠军的道路上举步维艰，但瓦茨克解释说，在获得亚军之后，法尔夫在俱乐部的地位只会更加稳固。

“我们相信我们的路线和卢西恩！”他说：“获得亚军后，他的表现超出了我们的预期。他终于给了球队一个清晰的比赛风格。卢西恩是多特蒙德的合适人选。到第二年和第三年，我们就清楚能不能收获奖杯了。”

赢得德甲冠军仍然是多特蒙德的目标，但就连他们的首席执行官也知道，这绝非易事，他将击败卫冕冠军拜仁慕尼黑比作攀登世界最高峰。

“我们想成为德国冠军！但拜仁就像珠穆朗玛峰。你可以试着打败它一次——我们希望如此。我认为德国很快就需要再次这样做。但我们仍然知道拜仁将永远是珠穆朗玛峰。”