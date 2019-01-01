坚决不卖 多特CEO：桑乔不在转会市场上
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多特蒙德首席执行官瓦茨克明确表示，俱乐部没有出售年轻的英格兰球星杰登·桑乔的计划。
这名攻击手已经与一系列转会联系在一起，据报道，曼联、利物浦甚至巴塞罗那都对他感兴趣。
但是多特蒙德不愿意让他在这个夏天离开，瓦茨克保证这名19岁的球员将在下个赛季继续在多特蒙德踢球。
沃茨克对《图片报》说：“可以设想，杰登在多特蒙德的效力时间不会超过10年，但我们目前已经达成了明确的协议。杰登不在转会市场上，下个赛季肯定会在多特蒙德踢球。”
多特蒙德在这个夏天已经活跃在转会市场上，并且已经签下了索尔根·阿扎尔，舒尔茨和布兰特。
但是俱乐部还有一些事情要做，马里奥·格策和主教练卢西恩·法弗雷都需要新的合同来继续留在多特蒙德。
瓦茨克对未来几周完成新合同充满信心。
“我觉得他们俩都感觉很好，”他说：“我们将在未来几周内讨论这两个话题。我们希望两者都能得到续约。”
本赛季下半程的失利让多特蒙德在争夺德甲冠军的道路上举步维艰，但瓦茨克解释说，在获得亚军之后，法尔夫在俱乐部的地位只会更加稳固。
“我们相信我们的路线和卢西恩！”他说：“获得亚军后，他的表现超出了我们的预期。他终于给了球队一个清晰的比赛风格。卢西恩是多特蒙德的合适人选。到第二年和第三年，我们就清楚能不能收获奖杯了。”
赢得德甲冠军仍然是多特蒙德的目标，但就连他们的首席执行官也知道，这绝非易事，他将击败卫冕冠军拜仁慕尼黑比作攀登世界最高峰。
“我们想成为德国冠军！但拜仁就像珠穆朗玛峰。你可以试着打败它一次——我们希望如此。我认为德国很快就需要再次这样做。但我们仍然知道拜仁将永远是珠穆朗玛峰。”