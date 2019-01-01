坚信英超欧冠的吸引力 弗格森不看好全球超级联赛

这位传奇教练不明白为什么英格兰的俱乐部要对这项提议的比赛感兴趣。

亚历克斯·弗格森爵士担心如果英超豪门加入国际足联的全球超级联赛，“杰出的”英格兰俱乐部将会衰落。

国际足联目前正在讨论新的比赛——俱乐部将离开他们的国内联赛参加。

在26年的执教生涯中，弗格森带领曼联获得了38座奖杯。他认为超级联赛对英超俱乐部来说并不是一个有吸引力的选择，并警告说，如果新的比赛落实，小球队可能会被淘汰。

“我很难理解为什么一支英格兰球队需要离开，”弗格森告诉BBC：“毫无疑问，这是以钱为导向的，但这对我们的英超俱乐部来说肯定没有吸引力，英超目前是世界上最好的国内联赛，得到天空电视台、英国电信和现在的亚马逊的大力支持。”

“此外，参加欧洲冠军联赛对球员、教练和球迷都有巨大的吸引力，因为这仍然是对俱乐部足球的终极考验。”

“如果他们在英超的合作伙伴加大力度，很多有杰出历史的俱乐部可能会消失。我坚信这是对国内足球价值的现实评估。”

据《纽约时报》报道，皇马主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯与国际足联主席詹尼·因凡蒂诺就超级联赛的构想进行了私下讨论。

然而，举办一场全球性比赛的计划还处于起步阶段，国际足联和各俱乐部之间的协议还有很长的路要走。

国际足联热衷于将2021年的世俱杯从目前的7支球队扩大到21支参赛球队，这一想法遭到了欧足联的强烈反对。

欧洲俱乐部协会（ECA）也就从2024年开始改变欧洲冠军联赛的形式进行了磋商。

ECA的计划是将欧冠打造成一个由32支球队组成的联赛，其中俱乐部要与10个不同的对手进行10场比赛，有8支球队有资格进入淘汰赛阶段，另外16支球队将进入附加赛。

本赛季的欧洲冠军联赛16强全部来自英格兰、德国、西班牙、意大利和法国五大联赛。