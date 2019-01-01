坚信英超欧冠的吸引力 弗格森不看好全球超级联赛
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亚历克斯·弗格森爵士担心如果英超豪门加入国际足联的全球超级联赛，“杰出的”英格兰俱乐部将会衰落。
国际足联目前正在讨论新的比赛——俱乐部将离开他们的国内联赛参加。
在26年的执教生涯中，弗格森带领曼联获得了38座奖杯。他认为超级联赛对英超俱乐部来说并不是一个有吸引力的选择，并警告说，如果新的比赛落实，小球队可能会被淘汰。
“我很难理解为什么一支英格兰球队需要离开，”弗格森告诉BBC：“毫无疑问，这是以钱为导向的，但这对我们的英超俱乐部来说肯定没有吸引力，英超目前是世界上最好的国内联赛，得到天空电视台、英国电信和现在的亚马逊的大力支持。”
“此外，参加欧洲冠军联赛对球员、教练和球迷都有巨大的吸引力，因为这仍然是对俱乐部足球的终极考验。”
“如果他们在英超的合作伙伴加大力度，很多有杰出历史的俱乐部可能会消失。我坚信这是对国内足球价值的现实评估。”
据《纽约时报》报道，皇马主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯与国际足联主席詹尼·因凡蒂诺就超级联赛的构想进行了私下讨论。
然而，举办一场全球性比赛的计划还处于起步阶段，国际足联和各俱乐部之间的协议还有很长的路要走。
国际足联热衷于将2021年的世俱杯从目前的7支球队扩大到21支参赛球队，这一想法遭到了欧足联的强烈反对。
欧洲俱乐部协会（ECA）也就从2024年开始改变欧洲冠军联赛的形式进行了磋商。
ECA的计划是将欧冠打造成一个由32支球队组成的联赛，其中俱乐部要与10个不同的对手进行10场比赛，有8支球队有资格进入淘汰赛阶段，另外16支球队将进入附加赛。
本赛季的欧洲冠军联赛16强全部来自英格兰、德国、西班牙、意大利和法国五大联赛。