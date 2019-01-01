坏消息！肖智韦世豪第二场无法复出 国足锋线捉襟见肘

在武磊出战第二战成疑的情况下，锋线两员大将肖智与韦世豪依旧无法及时复出勤王，出线形式并不明朗。

根据多家国内媒体的最新报道，此前因伤缺阵的国足前锋肖智与武磊已基本确定无法在对阵菲律宾的比赛中出场，二人甚至还没有参加球队的合练。

据悉二人是在球队抵达阿联酋后经核磁共振检查后发现的肌肉拉伤，此前他们缺席了球队的合练与对阵吉尔吉斯斯坦的比赛。

现在国足伤病情况较为严重，除了这二人，武磊、王大雷和张鹭也处于恢复期，尤其是武磊，在上场比赛肩膀受伤后，尽管情况较为客观，但能否在对阵菲律宾时首发，仍有疑问。

如果武磊也不能首发，国足锋线将陷入无人可用的境地，明面上只剩下张呈栋、于汉超、于大宝与郜林可用。亚洲杯赛事较为密集，而这几人的年龄都在30岁上下，能否在休息三天后恢复体能，犹未可知。

反观菲律宾，再加入了众多规划球员之后，他们可以说是人强马壮，尤其是在对阵韩国之后，更是信心满满。此消彼长，在这种情况往下，国足想要取胜，恐怕并不容易。

国足与菲律宾的比赛将在北京时间1月11日21点30分进行，这场比赛对双方来说不容有失，最差的结果也是平局收尾。如果国足能够顺利赢下比赛，在出线权到手后，就不必在最后一场死磕韩国。