坎通纳获得欧足联主席奖：一个拒绝妥协的人

本周在摩纳哥举行的仪式上，这位法国传奇人物将被授予一项荣誉，以表彰他对足球和慈善事业的贡献。

曼联传奇球星埃里克·坎通纳将获得2019年欧洲足联主席奖，以表彰他在足球生涯中所取得的杰出成就。

这位法国人曾在利兹联获得前英超时代的顶级联赛冠军，并在红魔获得英超冠军，他被公认为“全心全意支持自己所信仰的事业”。

这位53岁的球员在14年的职业生涯中获得了14项荣誉，也从不缺乏戏剧性。欧足联主席亚历山大·塞弗林(Aleksander Ceferin)在一份声明中称赞他是一个“拒绝妥协的人”。

他写道：“这个奖项不仅认可了他作为一名最高水平球员的职业生涯，而且也表彰了他的人格——一个拒绝妥协的人，一个捍卫自己价值观的人，一个敢于表达自己想法的人，特别是一个全心全意支持自己所信仰的事业的人。”

坎通纳将他将追随博比·查尔顿爵士和大卫·贝克汉姆等前红魔球星的脚步，于本周四在摩纳哥举行的欧冠小组赛抽签仪式上被授予此奖。

最让人怀念的是他在老特拉福德的那段时光——从利兹联队加盟老特拉福德，在弗格森爵士的执教下，他总共赢得了四次英超冠军，在143场比赛中打入64球。

1997年，他出人意料地宣布退役，并转入演艺圈，成为奥斯卡提名历史剧《伊丽莎白》(Elizabeth)中广受好评的演员阵容的一员。

2005年，他还以沙滩足球领域作为的第二职业方面取得了成功的，与法国一起在巴西赢得了沙滩足球世界杯，但在离开梦想剧场的20年里，他的慈善事业赢得了随后的尊重。

作为胡安•马塔发起的为全球颇具影响力的足球慈善机构提供资金的“Common Goal initiative”的支持者，他将自己工资的1%贡献给了该项目。

2012年，他试图通过收集参加法国总统选举所需的500个签名，以此突显无家可归的慈善组织Emmaus在法国的工作。