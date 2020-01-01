坎贝尔：奥巴梅扬可能会和拉姆塞一样自由身离队

这名前枪手前锋相信自己的老东家可能会在今夏失去队内最宝贵的财富。

在凯文·坎贝尔看来，奥巴梅杨是阿森纳目前“唯一的世界级球员”，而阿森纳则已经证明很难留住这样的天才人物，拉姆塞的离队就是很好的例子。

阿森纳高层发现自己目前正处于一个似曾相识的状况中，他们必须努力留住那些合同到期的关键球员。

作为阿森纳的头号射手，奥巴梅扬与俱乐部的合同仅剩一年多，但目前双方还没有就续约问题达成协议。

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他的未来可能在哪里？这位加蓬国脚可能会在下一个转会期高价离开酋长球场。

阿森纳已经遭遇过像桑切斯和拉姆塞这样的球员在合同即将到期的情况下以很小的代价离开球队，坎贝尔相信奥巴梅扬也在评估自己是否应该这样做。

这位前枪手射手告诉AFTV:“我不认为奥巴梅杨会公开说这些，但他会想踢欧冠，他是一位顶级射手。这会影响到他夏天做出的决定吗？他热爱阿森纳，但这是只一个短暂的职业生涯。”

“这里的一部分原因是，阿尔特塔、董事会和球探团队有太多的事情要处理，他们必须权衡轻重。阿森纳可能无法进入下赛季的欧战，这让他们能够搬做的时间更少了，奥巴梅扬是世界级球员，也是目前阿森纳队内唯一的世界级球员。”

“不管你喜不喜欢，作为一名前锋，进球是评判他是否成功的唯一标准，而他的进球纪录现在任何人都能接受。我们有可能失去他，但是你知道吗，那是因为俱乐部并没有像他和我们所期望的那样进步和发展。这就是将要发生的事情，我们将因此会失去一些重要球员。”

“如果俱乐部有进展，我可以告诉你，拉姆塞就不会离队，奥巴梅扬也会签下一份新合同，拉卡泽特也会签下一份新合同。如果我们是冠军争夺者，他们就会续约，我可以向你保证。”

“但是阿森纳现在处于恐慌之中，没有任何进展，在我们应该晋级的时候却败给了奥林匹亚科斯，这说明了一切。所以我们需要给阿尔特塔一些钱，让他去引援。他可能得不到球迷想要的球员，但能够组建一支每场比赛都踢得很顽强的阿森纳，我会很高兴。你不能去责怪他。”

有越来越多的人要求俱乐部在今夏给予阿尔特塔足够的转会费支持，这能够让阿森纳再次变得有竞争力，酋长球场需要进行大量的重建工作。