坎特透露为何拒绝大巴黎：我在伦敦过得很好

近年来，这位法国国脚有几次机会去到王子公园。

切尔西中场球员恩戈洛·坎特透露了他拒绝转会巴黎圣日耳曼的原因，他坚称自己很开心，并在西伦敦安顿下来。

巴黎圣日耳曼最近几个赛季一直与这位28岁的球员联系在一起。

据够力足球消息，继法国队在俄罗斯世界杯上的出色表现后，法甲冠军已经准备在2018年7月对这名中场球员发出报价。

切尔西不愿考虑任何对这名球员的报价，他的身价可能超过1亿英镑（1.32亿美元）。

蓝军甚至向坎特开出了周薪约26万英镑的新合同，以阻止潜在的求购者。最终，坎特在2018年11月签下了一份为期五年的新合同，承诺他将在俱乐部效力到2023年夏天。

这只是暂时阻止了谣言的传播，据报道巴黎圣日耳曼已经准备在今年夏天重新出价签下坎特。

坎特承认他有机会转会到法国首都，但他坚持自己在伦敦生活安定。

“有时候，我们不一定知道自己想去哪里。但我们知道我们拥有什么。我知道我在切尔西很好。”他告诉Canal Plus：“如果我不想去巴黎圣日耳曼，这更像是一个竞技选择。我在伦敦感觉很好，在这个项目中，我很高兴待在那里。”

当坎特在2015年夏天从卡昂转会到莱斯特城的时候，并没有引起什么轰动，但事实证明他是近年来英超历史上最精明的转会之一。

他在2016年蓝狐获得英超联赛冠军的过程中发挥了关键作用，第二年他又在切尔西重现这一壮举，成为自1992-93年埃里克·坎通纳在利兹联和曼联之后，首位在不同俱乐部连续获得英格兰顶级联赛冠军的外场球员。

坎特还代表法国队参加了39场国际比赛，包括去年法国队在俄罗斯世界杯夺冠期间的每一场比赛。