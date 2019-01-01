坎特离开切尔西日本训练营 回英国接受膝伤治疗

这位28岁的法国中场已经回到伦敦，以便在新赛季前继续他的康复。

恩戈洛·坎特已经离开了切尔西在日本的季前训练基地，回到英格兰接受膝伤治疗。

坎特是在上个赛季末受伤的，他将继续在球队之外进行恢复，为新赛季做准备。

俱乐部官方网站上的一份声明称:“恩戈洛·坎特已经回到英国继续他的康复治疗，他在上个赛季末膝盖受伤。”

在蓝军0-1负于川崎前锋队不到两天之后，这名中场球员就宣布退出了训练营。

在前往日本之前，切尔西主教练弗兰克·兰帕德谈到坎特时说:“他仍然感到上赛季末受伤的影响，我们在欧联杯决赛中就知道了。这不是问题，我们知道他是一个健康的男孩，我们知道他的态度很好。”

这名法国国脚预计将缺席周二蓝军对巴塞罗那的友谊赛，因为他接受了治疗，希望这能帮助他为赛季的开赛做好准备。

到目前为止，兰帕德在季前赛中使用了很多不同的中场球员，其中包括巴克利、肯尼迪、科瓦契奇、若日尼奥和梅森·芒特。

而坎特在8月11日切尔西与曼联的英超首场比赛前为恢复健康所做的努力，可能为这些球员中的一员提供了一个机会，让他能够在球队中占有一席之地。

然而，对蓝军来说更积极的是，门将凯帕·阿利扎巴拉加和前锋塔米·亚伯拉罕从伤病中恢复后回到了球队的训练中，他们都有可能参加与巴萨的比赛。

对西班牙冠军的比赛将在日本埼田县体育场举行，五天后将在马德伊斯基球场与雷丁进行比赛。

随后蓝军将前往奥地利迎战萨尔茨堡红牛和德甲球队门兴格拉德巴赫，这是他们在新赛季前的最后一场热身赛。