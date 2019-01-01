坎特复出没有时间表 兰帕德：我只想让他健康

蓝军主帅并不希望让这名中场球员立刻复出。

切尔西对于恩戈洛·坎特腹股沟伤势的恢复没有时间表，兰帕德表示他们正在采取慎重的措施来恢复他的健康。

自4月以来，坎特一直在与一系列伤病作斗争，最近一次是在10月14日法国对冰岛的比赛热身期间。

这位中场球员缺席了上周末在主场1-0战胜纽卡斯尔的比赛以及周三欧冠战胜阿贾克斯的比赛，他将缺席周六对伯恩利的比赛。

兰帕德并不想让坎特马上回来，因为他不想让坎特在恢复正常比赛的道路上再次受挫。

“恩戈洛还没有准备好，因为他的身体出了问题，所以他只能靠自己的力量训练。我们现在需要正确照顾他，因为他这个赛季一直在打打停停。”兰帕德表示：“我只是想让他健康。他在过去的四年里踢了很多比赛，上赛季他受了很大的伤。现在是时候退一步让他恢复健康了。他的伤势很严重，从四月份起就没有参加过比赛。这是我们上赛季伤病的结果。我们失去了鲁本（洛夫图斯-奇克），失去了吕迪格，失去了坎特。”

一个转会禁令，加上伤病困扰，迫使兰帕德使用切尔西的青训产品，梅森·芒特、塔米·亚伯拉罕和菲卡约·托莫里充分利用了交给他们的机会。

芒特和哈德森-奥多伊已经在斯坦福桥签下了新的长期合同，兰帕德希望看到亚伯拉罕和托莫里也能这样做。

“我当然希望他们留下来，但这不是我的职责范围。”兰帕德说：“俱乐部知道我爱球员。这个赛季我把他们带进了球队，他们表现得特别好，但是我把合同的问题留给了俱乐部。他们踢得很好，我希望他们留下。”

切尔西正在等待与体育仲裁法庭的听证会，他们对两个转会窗口的禁令实行上诉。

兰帕德表示，如果禁令被解除，蓝军将会在明年1月对阵容进行改进。

“我不知道我们能不能，反正不是我的事。我不想猜测……我们只是专注于我们现在阵容的未来。”他说：“如果有机会引进球员，像切尔西这样的俱乐部会一直在考虑改善阵容，但目前我还不知道答案。”