坎特：切尔西忠心祝福“了不起的阿扎尔”一切顺利
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周三晚上，阿扎尔再次抢尽风头，在欧联杯决赛切尔西4-1战胜阿森纳的比赛中梅开二度，他的队友恩戈洛·坎特相信比利时人已经赢得了继续前行的权利。
皇家马德里即将成为10号球员的下一个目的地，球员本人承认他可能已经为蓝军踢了最后一场比赛。
虽然阿扎尔的离开会给切尔西留下一个很大的空缺，但坎特对于他的队友应得的美好转会并不气恼。
“这不是难过。我认为阿扎尔完成了一项很棒的工作，在切尔西度过了一段美好的时光。”坎特赛后告诉记者。
“他在这里呆了很长时间，赢得了很多奖杯。他今晚踢得很棒。我们为他感到高兴。”
“我不知道接下来会发生什么，但我们只能祝福他，因为他为切尔西做了很多。”
“和他一起踢球是我的荣幸，我们将拭目以待。”
虽然阿扎尔的转会还有待证实，但这位28岁的球员似乎已经终结了蓝军下赛季留下他的希望。
阿扎尔在接受英国电信体育频道采访时表示:“我认为这是一个告别，但在足球中，你永远不会知道会发生什么。”
“我的梦想是在英超踢球。我在这里为世界上最大的俱乐部之一效力了7年，也许是时候接受新的挑战了。”
尽管注定要失去比利时人，切尔西下个赛季仍然拥有坎特，这位法国中场在他个人的奖杯收藏中增加了欧联杯的冠军，而在去年他也赢得了2018俄罗斯世界杯的冠军。
这位前莱斯特城球星在巴库打满了90分钟，尽管在决赛前几天受了点轻伤，萨里说他的出场机会是50对50。
“我有点担心，因为我在星期六扭伤了膝盖。”坎特说。
“工作人员为决赛做了出色的准备。我也做好了上场的准备，我为球队感到高兴。”