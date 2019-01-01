坎特：切尔西忠心祝福“了不起的阿扎尔”一切顺利

法国中场球员很高兴看到这位蓝军球星在为俱乐部做出如此大的贡献后离开，包括2019年的欧联杯冠军。

周三晚上，阿扎尔再次抢尽风头，在欧联杯决赛切尔西4-1战胜阿森纳的比赛中梅开二度，他的队友恩戈洛·坎特相信比利时人已经赢得了继续前行的权利。

皇家马德里即将成为10号球员的下一个目的地，球员本人承认他可能已经为蓝军踢了最后一场比赛。

虽然阿扎尔的离开会给切尔西留下一个很大的空缺，但坎特对于他的队友应得的美好转会并不气恼。

“这不是难过。我认为阿扎尔完成了一项很棒的工作，在切尔西度过了一段美好的时光。”坎特赛后告诉记者。

“他在这里呆了很长时间，赢得了很多奖杯。他今晚踢得很棒。我们为他感到高兴。”

“我不知道接下来会发生什么，但我们只能祝福他，因为他为切尔西做了很多。”

“和他一起踢球是我的荣幸，我们将拭目以待。”

虽然阿扎尔的转会还有待证实，但这位28岁的球员似乎已经终结了蓝军下赛季留下他的希望。

阿扎尔在接受英国电信体育频道采访时表示:“我认为这是一个告别，但在足球中，你永远不会知道会发生什么。”

“我的梦想是在英超踢球。我在这里为世界上最大的俱乐部之一效力了7年，也许是时候接受新的挑战了。”

尽管注定要失去比利时人，切尔西下个赛季仍然拥有坎特，这位法国中场在他个人的奖杯收藏中增加了欧联杯的冠军，而在去年他也赢得了2018俄罗斯世界杯的冠军。

这位前莱斯特城球星在巴库打满了90分钟，尽管在决赛前几天受了点轻伤，萨里说他的出场机会是50对50。

“我有点担心，因为我在星期六扭伤了膝盖。”坎特说。

“工作人员为决赛做了出色的准备。我也做好了上场的准备，我为球队感到高兴。”