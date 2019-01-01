坎特再添新伤 欧联杯决赛上阵成疑

法国国脚坎特一直在恢复的路上，但最近的一次受伤意味着他可能会错过欧联杯决赛。

在周六训练中受伤的恩戈洛·坎特在欧联杯决赛前的健康状况让切尔西焦头烂额。

这位蓝军球星在五月初对阵沃特福德的比赛中小腿拉伤几乎完全痊愈，但现在他在恢复的道路上又遭遇了一次挫折。

在对阵阿森纳的欧联杯决赛之前，他一直在参加准备工作，结果膝盖受了伤，他是否能参加比赛仍然值得怀疑。

毛里齐奥·萨里上周表示，他对这位法国国脚能够在与枪手的比赛中上场感到乐观，所以这次受伤是一个打击，他现在必须考虑其他安排。

事实上，坎特并不是萨里在与巴库的决赛中唯一的担忧，在上周的公开训练中，若日尼奥也有一次受伤。

切尔西主帅已经失去了哈德森-奥多伊和鲁本·洛夫图斯-齐克，他们都遭受了跟腱断裂，后者在对新英格兰革命的友谊赛中遭受了伤病。

与此同时，安东尼奥·吕迪格的膝盖受伤，需要手术治疗。

不过，也有一些好消息，因为伊森·安帕杜已经从背部伤势中恢复，这位威尔士国脚很可能会成为决赛的替补。

切尔西与阿森纳的欧联杯比赛将于5月29日星期三在巴库奥林匹克体育场举行。

萨里已经为蓝军夺得了欧冠资格，带领球队在英超联赛中取得了第三名的成绩，但随着对他未来的种种猜测，他将渴望获得奖杯。

“我认为我们有一个很好的赛季，当然有很多问题，”切尔西主教练告诉记者：“我们有两、三场比赛输得很惨，但我们获得了第三名，我们进入了联赛杯决赛，这是一场非常艰难的比赛，现在我们有机会参加欧罗巴联赛决赛。”

这位意大利教练补充道：“我很高兴留在英超，切尔西是英超最重要的俱乐部之一。”