坎塞洛：我所做的一切都是为了我逝世的母亲 她仍激励着我

曼城后卫若昂-坎塞洛表示，他已故的母亲是他所做一切的灵感来源。

这位葡萄牙国脚的母亲菲洛梅娜-坎塞洛在九年前死于一场车祸。

这位27岁的年轻人表示，在灾难发生后，他不再喜欢踢足球，并考虑是否要继续待在这个行业，但他说如今，让母亲感到骄傲的愿望在驱动着自己。

坎塞洛告诉Champions Journal："她的个性与我最相似。只有我知道她为我做了什么；我们都经历了哪些困难，在家里没有钱的时候她和我的对话。”

"我会告诉她，我会努力做一切事情，给她一个更好的未来，让她再也不用工作了。”

"而今天，尽管她不在这里了，我所做的一切都会让她为我感到骄傲。”

"她是一个开朗的人，即使她很累，她总是有时间陪伴我和弟弟。今天，我也努力不让我的家人求而不得，我试着把我母亲给我的爱给我的女儿和我的女朋友。”

"当我失去母亲的时候，我觉得自己就像在井底。我觉得自己就像一个机器人，必须完成自己的工作，然后回家，然后再过一天——日复一日。当我失去母亲时，我并不享受足球；我踢球是因为我必须这样做。我真的想过放弃，因为这已经没有意义了。”

"我对足球的热爱开始逐渐回来；我的笑容慢慢回来了。这就是生活的意义所在。无论我们失去多么重要的东西，我们都要继续下去。我读了很多关于战士的东西，某些东西真的让我产生了共鸣。”

"我真的希望能够与我的母亲交谈，因为我感觉总是缺少了一些东西。即使我取得了一些重要的成就，也总是有这种感觉。仿佛我的心里总是有一种空虚，因为她不在那里。”

"在葡萄牙，我总是去墓园看她。这就像我的一项义务。在那里我会我感觉良好，在她身边。即使她不在那里，我也感觉很好。它能净化我的灵魂，净化我的不良能量，并帮助我活得更快乐"。

坎塞洛于2019年从尤文图斯转会加盟曼城。

这位前本菲卡和瓦伦西亚球星已经成为瓜迪奥拉球队的主力左后卫。

本赛季，他在各项赛事中出场42次，在英超联赛中打进一球，在欧冠联赛中打进两球。

在周日2-2战平利物浦的比赛中，他为热苏斯送出了助攻，使他本赛季的助攻数达到了9个。