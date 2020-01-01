场外活动管不了 塞蒂恩：我又不是皮克的父亲

这位西班牙后卫的各种商业利益让他在场外忙得不可开交，但新教练并不担心他的奉献精神。

巴塞罗那主教练基克·塞蒂恩表示，只要皮克的商业兴趣不分散他的注意力，他就不会对皮克的商业兴趣产生任何问题。

这位经验丰富的中后卫已经建立了一个不断壮大的商业帝国，他参与了各种各样的商业活动和投资。

皮克与他的Kosmos网球公司一起，在马德里帮助改造了戴维斯杯，他称其为“我生命中的项目”，同时他还投资了等渗饮料、太阳镜、电子竞技和有机汉堡。几年前，皮克甚至在哈佛大学选修了一门名为“娱乐、媒体和体育行业”的课程。

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这位32岁的球员对他的职业生涯的专注度受到了质疑，因为尽管他在巴塞罗那的日程很紧，但他的商业交易却把他带到了世界各地。

但是塞蒂恩对皮克的场外冒险没有问题，只要他在训练中全力以赴。

“我不是他们的父亲。我只是他们的教练。他在接受《体育》采访时表示：“我担心他们中的一个在训练中做得不好。关于他能做什么和不能做什么，我有什么好告诉他的呢？”

“皮克很成熟，对自己能做什么和不能做什么负责。我看到他训练得很好，充满热情。他的私生活…我不是这方面的专家。”

但是这位61岁的教练警告说，如果他的明星球员在本周的训练中表现不佳，他将毫不犹豫地放弃他们。

“如果我看到他们的表现下降，另一个人会上场，因为他们会责怪我。”塞蒂恩补充说：“我会选择最适合我的比赛的球员。”