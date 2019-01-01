场外分心事件太多 阿里不幸被比作又一博格巴

这位英格兰国脚已经被格斯·波耶特警告说，就像在曼联的对手一样，他需要更多的关注他的比赛，而不是社交媒体。

德莱·阿里赢得与曼联中场保罗·博格巴一样不讨人欢喜的对比，格斯·波耶特认为热刺前锋需要投入更多的时间在他的比赛中。

作为英超联赛的杰出人物，同时也是一名代表英格兰出场35次的球员，热刺的这位明星球员吸引了很多人的注意。

无论是来自场上和场下。这位23岁的球员的运动能力令人钦佩，在社交媒体上被数百万人关注。

在现代社会，对一些人来说，在职业生活和个人生活之间取得正确的平衡是一场斗争。

世界杯冠军博格巴有时会因为缺乏注意力而受到质疑，他在球场外的滑稽行为被认为是不受欢迎的干扰。

阿里现在也被归入了类似的行列，前热刺球星波耶特并不认为他已经充分发挥了自己的潜力。

另一个令人失望的表现是在周二对阵阿贾克斯的比赛中，作为波切蒂诺计划中的一个关键人物，在球队0-1失利后，很多批评都指向了他。

波耶特在接受采访时表示：“每个人都对他寄予厚望，尤其是在没有孙兴慜的时候。”

“我是阿里最大声的批评者之一，因为我认为他拥有了太多的实力。”

“很明显，在我们那个时代，没有那么多赞助商、Instagram、服装品牌和其他东西，但现在有很多东西可以让你远离足球。”

“两三年前，我曾说过，只要他专注于足球，我就会爱他，因为他可以成为托特纳姆历史上最好的球员之一。”

“另一位是保罗·博格巴。身体上，技术上，他什么都有，但不幸的是，出于某种原因，他身上总是带着一个问号。”

博格巴在本赛季的曼联队中继续因为无法保持稳定的表现而受到着批评。

阿里也面临着类似的问题，在2018-19赛季，他的产量大幅下降，在各项赛事中只有7个进球和6次助攻。