场内外表现俱佳 温克斯可以成为未来热刺队长

加里·马布特认为这位英格兰中场具备带领热刺前进的所有必要条件。

加里·马布特表示，哈里·温克斯有足够的能力在未来的托特纳姆热刺队中继承队长袖标。

近年来，温克斯已经成为热刺最稳定的球员之一，并在索斯盖特的英格兰阵容中占有一席之地。

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这位24岁的球员本赛季已经参加了20场英超联赛，并在去年11月何塞·穆里尼奥被选中顶替毛里西奥·波切蒂诺之后，成功占据了一个首发位置。

这位中场球员在周日热刺主场2-0战胜曼城的比赛中再次表现出色，帮助球队与排名第四的切尔西的差距缩小到4分。

马布特认为温克斯是一个潜在的领导者，不仅因为他在球场上的能力，也因为他为队友树立了榜样。

这位前热刺队后卫在接受采访时说:“上周四，我和哈里去了一家老年痴呆症患者的疗养院，我们是和热刺足球基金会以及一家名为Sports Memories的公司一起去的。

“哈里是一个超级巨星，在所有状况很差的老年人中，哈里做得很棒。”

“我相信如果他继续进步，我想他会成为俱乐部未来的队长。”

另一个在托特纳姆与曼城的比赛中表现突出的人是荷兰边锋贝尔温，他在1月份的转会窗口中以2500万英镑(3300万美元)的价格从埃因霍温转会到托特纳姆。

这位22岁的球员在第63分钟以一记漂亮的倒勾首开纪录，这为他令人印象深刻的全能表现划上了完美句号。

马布特很高兴看到贝尔温为托特纳姆热刺付出了一切，他们的对手以擅长控球著称。

“他来到比赛的时候就知道我们会处于劣势，他知道他必须努力训练，”他补充道。“没有什么值得炫耀的，那不是我们打球的方式。他来到这里，看到了我们想要的结果。

“我们有时可以踢出一些精彩的足球，但一开始你必须去到场上，赢得比赛的权利，昨天我们做到了这一点。”

热刺接下来的比赛是足总杯第四轮对南安普顿的重赛，比赛将在周三进行，双方在第一场比赛中打成1-1平。