在被批评后 切尔西竞标者帕柳卡已与蓝军球迷团体会面

切尔西老板候选人斯蒂芬-帕柳卡终于在周末会见了球迷团体，包括球迷信托、妇女球迷信托和切尔西球场业主。

这位波士顿凯尔特人篮球队和亚特兰大俱乐部的老板在周四晚上进行最后竞标之前没有与这些利益相关者会面，因此在一份声明中受到了球迷们的批评。

然而，他已经迅速采取行动安抚球迷。

竞标者最初承认，由于其报价较晚，它还不能像其他竞标者那样透明，但他们现在在声明中解决了切尔西球迷的一些担忧。

"我们感到失望的是，帕柳卡财团很晚才宣布投标，这意味着很难与他们进行有意义的接触。虽然已经与一些团体进行了初步接触，但这次竞标还没有与上述任何一个球迷团体进行过详细的交谈，"球迷团体上周表示。

帕柳卡解释了他和合作伙伴特南鲍姆在经营运动队伍方面的愿景和经验，包括他们对足球本身的各种兴趣。

他们谈到了为"世界级球队建造世界级体育场"的计划，他们希望保持切尔西男足和女足的资金充足，同时介绍了他们其他体育队伍在社区慈善方面的工作。

他们还承诺不加入欧洲超级联赛，并愿意让球迷在俱乐部中占有10%的股份，这与约翰-特里领导的"真蓝"财团的做法不谋而合。

帕柳卡财团的方案与托德-波利财团和马丁-布劳顿爵士财团的方案有许多相似之处。

然而据了解，布劳顿爵士的财团对与“真蓝”财团合作持开放态度，但波利财团几乎没有表示出这方面的兴趣。

据Sportico报道，波利和布劳顿以及水晶宫的投资者约什-哈里斯是参与收购美国体育队伍丹佛野马队的五个财团之三。

帕柳卡也被邀请加入竞标，但他拒绝了，因为他专注于以超过25亿英镑的价格收购切尔西，这将使切尔西成为历史上最昂贵的体育队伍收购交易。

原本有四个财团将竞争收购切尔西，但但里基茨-格里芬-吉尔伯特联合集团在最后时刻退出了竞争。

一些消息人士表示，他们希望竞标过程在本周结束，由纽约投资银行雷恩集团为这一过程提供建议，由切尔西董事会决定谁最终赢得投标。