在梅西的保护伞下:巴塞罗那为法蒂制定特别计划

加泰罗尼亚有一个潜在的超级巨星，他们已经制定了一个蓝图，以确保从他身上得到最好的一面。

虽然很少有人看到安苏-法蒂在16岁时就有了惊人的爆发，但巴塞罗那从未怀疑过他的能力，并准备给他足够的机会在本赛季大放异彩。

长期以来，法蒂一直被视为拉马西亚最重要的球员，与伊莱克斯·莫里巴一起——当登贝莱的受伤为这名少年打开了一线队的大门时，巴尔韦德毫不犹豫地提拔了他。

自1941年8月以来，这位激动人心的前锋在对阵皇家贝蒂斯的比赛中成为加泰罗尼亚最年轻的球员，打破了记录。

法蒂在对阵奥萨苏纳的比赛中攻入一球，现在他是巴塞罗那西甲历史上最年轻的射手，也是他们在欧冠0-0战平多特蒙德的欧冠比赛中首发出场的最年轻的球员。

对于一个年轻球员来说，这是一个令人震惊的开始，他总是表现出正确的技巧和态度的结合——在巴萨，很多人都被他谦逊的天性和成功的动力所打动。

“他是一个有着特殊天赋的球员。以他的年龄来看，他似乎更成熟了。你在训练中看到的就是你在这里看到的。”

虽然他很快就在诺坎普扬名立万，但加泰罗尼亚人必须做出真正的努力来留住他，皇马、塞维利亚、西汉姆和尼斯都在追逐他，直到法蒂被说服续约。

确保他留下的一个关键因素是巴萨希望这名攻击手更多地以边锋的身份出现，而不是像他在拉玛西亚时那样占据9号位置。

这一位置的改变不仅被认为是利用他的特点的最好方法，而且也可以最大化他在球队的比赛机会，这支球队需要进攻者经常填补充满活力的锋线。

这样的转变对巴萨和法蒂来说都是值得的，这名少年表现出了他在两翼危险醒。而且，他也没有失去天生的进球能力，这从他至今在联赛中的两次进球就可以看出。这两个进球都见证了这位出生在几内亚比绍的天才球员在正确的时间出现在禁区内，并以一种让他仅有16岁的年龄相形见绌的自信结束了比赛。

除了在球场和训练场上向众多巴萨球星学习之外，法蒂现在也得到了一些高调的指导，去年夏天，他让梅西的弟弟罗德里戈•梅西(Rodrigo Messi)担任他的经纪人。

就像罗纳尔迪尼奥和他的经纪人弟弟罗伯特·德·阿西斯在梅西显露头角时给他的帮助一样，巴萨的新神童也有一个传奇的兄弟帮助他塑造自己的未来。

顺便提一句，随着法蒂最近续约，他的合同中加入了1亿欧元(8800万英镑/ 1.1亿美元)的买断条款，他的未来看起来几乎被锁定在诺坎普。

在允许之前的天才球员哈维·西蒙斯和库博从他们的手指间溜走之后，巴萨已经确保法蒂不会很快加入这个名单。事实上，如果这名少年继续留在一线队，他们甚至可以为他提供一份新的、更好的合同。

照目前的情况来看，这名少年仍然是巴尔韦德本赛季的计划之重点，但是他将面临新的竞争，因为不久之后登贝莱就可以复出了。

虽然这名法国人是一笔昂贵的收购，但他在巴萨的价值已经迅速下降，而且不能保证他会废黜已经给人们留下深刻印象的法蒂。

登贝莱是在毕尔巴鄂晋级的赛季首秀中首发的，在球队0-1意外落败的过程中，这位攻击手似乎决定掩盖自己的受伤的事实，这让队友和巴尔韦德都很愤怒。

尽管法蒂比登贝莱小6岁，但他在训练场上很快就表现得更加成熟，他在球场上的表现进一步巩固了他在俱乐部排名将高于这位前多特蒙德球员。

“无论你在哪里，赢得自己位置的球员就是那个踢球的人，这不是什么秘密，教练希望球员站出来——如果他们年轻，有精力，你就会派他们上场。”巴尔韦德上周说。

“安苏有适合我们的能力，我们会看到他的潜力。”

尽管年仅16岁，但值得注意的是，拉玛西亚最新的钻石仍然需要一些磨砺，但巴塞罗那的一些人认为，随着他的成长，他甚至可以在中场的位置上打得更深。

然而现在，法蒂已经证明了他在进攻上的价值，俱乐部和球员现在都处于一个理想的位置，可以充分发挥他毋庸置疑的天赋。