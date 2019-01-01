在撒丁岛找到归属 纳因格兰：大俱乐部太多“双面人”

本赛季回到卡利亚里效力的纳因格兰认为在大俱乐部效力不得不面对很多是非。

比利时中场悍将纳因格兰向来以直率敢言而著称，日前他在接受采访时又直截批评了老东家队内的“双面人”。

这位近年在足坛命运多舛的球星本赛季似乎在卡利亚里重获新生，但当谈到老东家罗马和国际米兰时，他坦率地道出自己的感受。

他告诉《米兰体育报》的《体育周刊》：“当我刚到国际米兰的时候，我被球迷揶揄，因为我说离开罗马的失望感伤比加入国米的喜悦情感更强烈。”

“我不可能才加盟的第一天，就假装自己已经爱上这家俱乐部。后来我认识了一些国米球迷，向他们解释了我的感受后，他们表示能理解。”

“正式加盟当天亲吻国米球衣的感觉并不真实，这样做只是为了讨好球迷。这就像遇到一个女孩，第一次约会就告诉对方是自己一生的挚爱那样。”

“我在罗马效力了4年半，所以我对罗马的感觉和国米当让不同。我从来没有要求要成为球迷的朋友，我觉得球迷应该支持的是球队，而不是球员个人。如果我成为了卡利亚里和罗马球迷的偶像，那是因为我为球队付出了所有。”

纳因格兰认为，诚实可能是自己最大的问题。他说：“在大俱乐部，你会看到太多奇奇怪怪的事情，这在卡利亚里是不会发生的。这里规模不大，没有太多可以藏秘密的地方，但我在其他地方，则能看到很多两面派的人，更衣室里总是传出永远不应该传出去的消息。”

“举个例子，有一回，还在罗马的我和马诺拉斯发生了一点小争执，其实没什么大不了，但第二天所有报纸都报道了这件事。同样的事情也发生在国米，而这些事情即使在我离开了仍然发生着。你认为是谁泄露了卢卡库和布罗佐维奇在比赛中场休息时打架的故事呢？”

“我在卡利亚里和罗马都找到了归属感，因为我在这两家俱乐部度过了最多的时光。在国米仅仅待了一个赛季，我还无法把它当成是我的家。如今回到卡利亚里，对我来说意味着一切重新开始。”