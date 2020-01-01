在拜仁引发内战的门将 他甚至还没有加盟

努贝尔转会拜仁慕尼黑的决定在他现在的俱乐部和未来的球队中都引起了轩然大波。

毫无疑问，只要诺伊尔与俱乐部续约，他仍将是俱乐部的头号门将，但努贝尔的到来已经惹恼了俱乐部目前的候补队员，并将继续上演戏剧性的一幕:三名守门员争夺拜仁替补席，他们与队友相距2米，与诺伊尔在安联球场的球门相距62.5米。德甲在周末闭门回归，球员们在冠状病毒大流行期间适应新的足球世界。周六的鲁尔区德比——多特蒙德对阵沙尔克——拉开了复赛帷幕，球员们第一次体验了他们的新生活。

多特蒙德4-0完胜沙尔克，替补门将舒伯特因为失误丢了两球。此前沙尔克的头号门将亚历山大·努贝尔戴着面罩坐在替补席上观看比赛，并坐在离他最近的队友两米远的地方。

“舒伯特将参加接下来的比赛。我们的目标是在本赛季剩下的时间里他都能守门。”沙尔克主帅瓦格纳告诉德国天空电视台：“当我把这个决定告诉亚历山大时，他镇静了下来。他自己在一定程度上也感觉到这一点。这是一次简短的谈话。”

其他球队

由于舒伯特的失误，围绕着沙尔克的谈话现在是关于努贝尔是否应该回到首发阵容，但是更大的讨论正在慕尼黑进行，因为他们的一号门将诺伊尔还没有签署一份续约合同。

前拜仁中场哈曼认为今年签下努贝尔是一个糟糕的主意，这实际上加强了诺伊尔的谈判地位，因为他现在可以威胁说，如果他的合同要求得不到满足，他就会离开。

“他们可能过早地雇佣了亚历山大·努贝尔。你听说他甚至得到了比赛的承诺，”哈曼告诉德国天空电视台：“我不会续约四年，但拜仁已经把自己放在这个位置上了。”

“如果诺伊尔现在说：‘如果我们不续约，我将在夏天离开’，这是不太可能的，那么拜仁可能面临的问题是他们必须换一名门将。”

“这就是为什么诺伊尔现在处于非常有利的位置，他试图利用这一点。”

“（2011年）以来，我在这里进行的所有对话都充满了信心。没有任何消息泄露出去。”他告诉《图片报》：“但是现在媒体上的一些讨论的细节往往是不正确的。这让我很受不了。我可不是这样认识拜仁的。”

“如果诺伊尔能在拜仁呆上几年，我将非常感激，因为他仍然是世界上最好的门将。”即将离职的俱乐部主席乌利·赫内斯告诉《踢球者》：“我也相信努贝尔的签约是百分之百正确的，这是体育总监萨利哈米季奇的英明决定。”

主教练弗利克也加入了讨论，他坚称诺伊尔“显然是我们的一号”，但有迹象表明努贝尔将是二号门将，这让现任替补乌尔赖希和年轻门将弗吕希特尔感到恼火。

毫无疑问，只要诺伊尔与俱乐部续约，他仍将是俱乐部的头号门将，但努贝尔的到来已经惹恼了俱乐部目前的候补队员，并将继续上演戏剧性的一幕：三名守门员争夺拜仁替补席的位置，他们与队友相距2米，与诺伊尔在安联球场相距62.5米。