在拜仁引发内战的门将 他甚至还没有加盟
毫无疑问，只要诺伊尔与俱乐部续约，他仍将是俱乐部的头号门将，但努贝尔的到来已经惹恼了俱乐部目前的候补队员，并将继续上演戏剧性的一幕:三名守门员争夺拜仁替补席，他们与队友相距2米，与诺伊尔在安联球场的球门相距62.5米。德甲在周末闭门回归，球员们在冠状病毒大流行期间适应新的足球世界。周六的鲁尔区德比——多特蒙德对阵沙尔克——拉开了复赛帷幕，球员们第一次体验了他们的新生活。
多特蒙德4-0完胜沙尔克，替补门将舒伯特因为失误丢了两球。此前沙尔克的头号门将亚历山大·努贝尔戴着面罩坐在替补席上观看比赛，并坐在离他最近的队友两米远的地方。
“舒伯特将参加接下来的比赛。我们的目标是在本赛季剩下的时间里他都能守门。”沙尔克主帅瓦格纳告诉德国天空电视台：“当我把这个决定告诉亚历山大时，他镇静了下来。他自己在一定程度上也感觉到这一点。这是一次简短的谈话。”
由于舒伯特的失误，围绕着沙尔克的谈话现在是关于努贝尔是否应该回到首发阵容，但是更大的讨论正在慕尼黑进行，因为他们的一号门将诺伊尔还没有签署一份续约合同。
前拜仁中场哈曼认为今年签下努贝尔是一个糟糕的主意，这实际上加强了诺伊尔的谈判地位，因为他现在可以威胁说，如果他的合同要求得不到满足，他就会离开。
“他们可能过早地雇佣了亚历山大·努贝尔。你听说他甚至得到了比赛的承诺，”哈曼告诉德国天空电视台：“我不会续约四年，但拜仁已经把自己放在这个位置上了。”
“如果诺伊尔现在说：‘如果我们不续约，我将在夏天离开’，这是不太可能的，那么拜仁可能面临的问题是他们必须换一名门将。”
“这就是为什么诺伊尔现在处于非常有利的位置，他试图利用这一点。”
“（2011年）以来，我在这里进行的所有对话都充满了信心。没有任何消息泄露出去。”他告诉《图片报》：“但是现在媒体上的一些讨论的细节往往是不正确的。这让我很受不了。我可不是这样认识拜仁的。”
“如果诺伊尔能在拜仁呆上几年，我将非常感激，因为他仍然是世界上最好的门将。”即将离职的俱乐部主席乌利·赫内斯告诉《踢球者》：“我也相信努贝尔的签约是百分之百正确的，这是体育总监萨利哈米季奇的英明决定。”
主教练弗利克也加入了讨论，他坚称诺伊尔“显然是我们的一号”，但有迹象表明努贝尔将是二号门将，这让现任替补乌尔赖希和年轻门将弗吕希特尔感到恼火。
毫无疑问，只要诺伊尔与俱乐部续约，他仍将是俱乐部的头号门将，但努贝尔的到来已经惹恼了俱乐部目前的候补队员，并将继续上演戏剧性的一幕：三名守门员争夺拜仁替补席的位置，他们与队友相距2米，与诺伊尔在安联球场相距62.5米。