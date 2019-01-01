圣诞快车急需抢分 穆里尼奥拒绝轮休凯恩

葡萄牙人说热刺将会把希望寄托在这位英格兰国脚身上，因为随着新年的临近，比赛将会越来越多。

穆里尼奥已经打消了让哈里·凯恩在圣诞期间休息的想法，热刺正试图缩小与前四名的差距。

在2019-2020赛季初期，凯恩在15场英超联赛中打进9球，这意味着他现在离他上个赛季的最终进球数只差8球。

尽管在过去的几个月里，热刺无论场内场外都经历了动荡，11月21日，毛里西奥·波切蒂诺因为糟糕的表现而被解除了主教练的职务。

穆里尼奥自从接替阿根廷人以来，已经成功地扭转了时局，在他掌舵的前六场比赛中赢了四场。

托特纳姆热刺将在周日回到英超赛场，届时他们将前往客场挑战狼队，目前狼队在积分榜上排名第六。

除了十几岁的新秀特洛伊·帕洛特外，凯恩是目前托特纳姆热刺唯一的纯正中锋选择，穆里尼奥坚信他在未来几周内不会休息。

他说：“这是不断比赛的标志。我会因为两天后有一场比赛就让他在12月26日休息吗？不，我不会让凯恩休息的。有很多比赛。”

穆里尼奥将凯恩排除在周中与拜仁慕尼黑的欧冠比赛的大名单之外，这场比赛前双方都已经确保进入淘汰赛阶段。

他补充说，在选择凯恩时，这种情况是唯一的例外：“在慕尼黑的比赛中，结果是次要的，但结果是基本的……9号是哈里和帕洛特。帕洛特是一名17岁的少年，他在英超联赛踢了5分钟，我们会给他更多的时间。”