圣保罗高层：皇马有意伊戈尔·戈麦斯 但目前没有正式接触

这位圣保罗高层证实了白衣军团对伊戈尔·戈麦斯的兴趣，这位巴西天才可能会追随之前三位同胞的脚步，前往伯纳乌。

皇家马德里对伊戈尔·戈麦斯很感兴趣，但是圣保罗还没有收到关于这名中场的正式报价。

巴塞罗那、塞维利亚和阿贾克斯也与戈麦斯联系在一起，圣保罗的足球执行董事雷伊承认有多家欧洲俱乐部注意到了这位21岁球员的潜力。

皇马最近几个赛季在引进巴西球员方面花了很多钱，包括维尼休斯、罗德里戈和雷尼尔，戈梅斯的经纪人里贝罗上个月说他很想把这名年轻球员带到白衣军团。

其他球队

当被问及是否与马德里有任何联系时，里贝罗告诉Globo Esporte:“这是真的。”

“我们能说的是，伊戈尔·戈麦斯是一个吸引了欧洲俱乐部兴趣的球员。但目前还没有任何官方接触。不过他正在引起人们的兴趣，这是事实。”

“我已经和欧洲朋友谈过了，他们都发表了意见，但仅此而已。”

总经理亚历山大·帕萨罗补充道:“没有任何来自皇马或其他俱乐部的正式接触。我们所知道的是皇马知道并追踪考察了伊戈尔，就像他们肯定密切关注世界上许多其他年轻天才一样，我们自己也在这样做。”

“还有一个原因可能是因为伊戈尔有可能在未来6个月内拿到葡萄牙护照，这意味着他将不会在欧洲俱乐部占用一个非欧名额，不过目前什么都还没有发生。”

除了讨论这位巴西天才，圣保罗方面还有意签下即将与巴黎圣日耳曼合同到期的乌拉圭神锋卡瓦尼，不过他们面临着马竞和博卡青年等队的竞争。

卡瓦尼的前乌拉圭队友、圣保罗队经理迭戈·卢加诺表示，如果卡瓦尼愿意回到南美，他将努力将这位经验丰富的前锋带到自家球队。

如果有这样的讨论，里贝罗不会感到意外，但他澄清说，目前还没有报价。

“卢加诺和他很亲近，因为他们是同一国籍，是朋友。”

“我们的立场是这样的，如果卡瓦尼有可能(这是非常困难的)来到南美，卡瓦尼与卢加诺对话的可能性是很高的，就像他已经做过很多次那样。”

“但目前圣保罗还没有考虑到这一点，我们也负担不起。”

帕萨罗补充道:“自从2008年科林蒂安签下罗纳尔多之后，在巴西足球界发生了很多人一开始不相信的签约，然后这些不可能的签约就变得可行了。”

“但我认为最大的不同是，我们必须非常明确的是，目前什么都没有。”

两人还表示，米兰达与江苏苏宁的合同明年到期后，重新加盟圣保罗的大门是敞开的。与此同时，他们还谈到了在今年2月以2175万欧元的价格与阿贾克斯签约的安东尼，而他们的目标是将球员再留下一个赛季。