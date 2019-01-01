土耳其新星闪耀意甲 曼联就算不买也想抬一抬

曼联加入阿森纳、热刺和拜仁的行列，想要竞争罗马边锋云代尔。

曼联已经加入了阿森纳、热刺和拜仁慕尼黑争夺罗马边锋云代尔的行列。

21岁的云代尔将不会在1月份离开意甲，这与媒体的报道相反，但他的经纪人正在为他在赛季结束后的离开做准备——这对阿森纳、热刺和拜仁来说都很合适，他们不太可能在这个月进行大手笔引援。

曼联还没有固定的主教练，他们也不太可能在一月份签下球员，尽管他们会向代理教练索尔斯克亚咨询转会事宜。

索尔斯克亚将会留在老特拉福德直到赛季结束，有消息告诉ESPN，曼联将会把选帅目标锁定托特纳姆热刺主教练波切蒂诺。

罗马并不急于对云代尔的未来做出决定，因为他的合同到2022年才到期。

土耳其国脚在罗马过得很高兴，但他是工资最低的一线队的成员之一，其年薪大约为100万欧元。

罗马和云代尔的代表关于新合同的谈判陷入了僵局，俱乐部接受赛季结束转会是唯一的解决办法。

罗马一直不愿意给云代尔加薪，相反，他们准备从云代尔身上获得丰厚的利润。

罗马在2017年从伊斯坦布尔巴萨克赛尔以1300万欧元引进云代尔，这是土耳其国脚离开土超的身价记录。

他已经成为意甲的球星，在55场比赛中贡献14个进球和10次助攻。

本赛季到目前为止，他已经在23场比赛中攻入6球并助攻8次，最近还被授予罗马年度最佳年轻球员奖。