土耳其传奇苏克颠沛流离：埃尔多安夺走了我的一切

这位传奇前锋在2013年离开土耳其正义与发展党（AKP）后成为土耳其政府的敌人，他的资产被没收。

加拉塔萨雷和土耳其传奇人物哈坎·苏克透露，他现时是优步司机，在美国卖书，声称土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安“拿走了他的一切”。

这位48岁的前前锋也曾效力于国际米兰和布莱克本等俱乐部，他说他被谴责为土耳其政府的敌人，他的资产也被没收了。

苏克在他杰出的俱乐部生涯中打进了250多个进球，在112场国家队比赛中打进51球。他在2011年加入了埃尔多安的正义与发展党（AKP），但在2013年据报道称因意见冲突而辞职。

“然后敌意开始了。”苏克告诉周日世界报：“有人向我妻子的精品店扔石头，我的孩子在街上受到骚扰。我每说一句话就会收到威胁。我走后，他们把我父亲锁了起来，我所有的东西都被没收了。”

“我在世界上什么地方都没有留下。埃尔多安夺走了我的一切。我有自由的权利，有解释自己的权利，有表达自己的权利，有工作的权利。”

苏克的父亲目前被软禁，在被诊断出癌症后被释放。他的母亲也被确诊癌症了。

“对他们来说，这是一个非常困难的时期。”他说：“每个和我有任何关系的人都有经济困难。”

“我曾在这里（加利福尼亚）开过一段时间的咖啡馆。但奇怪的人来到这里，演奏冬不拉的音乐。”

正义与发展党所描述的土耳其人民的真正音乐是冬不拉音乐。

苏克还了解到，当一名在美国的土耳其学生与他自拍后，他被监禁了14个月。

他解释说：“我加入AKP时，土耳其是一个符合欧盟标准的国家，从欧洲获得了大量投资。”

“但埃尔多安的政治导致了糟糕的时期，国家走向了一个完全不同的方向；转向中东而不是欧洲。

“和许多地方一样，土耳其的足球不是自由的，也不是自主的。但（因为我们直言不讳）我们受到了土耳其媒体的攻击。他们想确保其他运动员不敢开口。

“我只做在我的国家是合法的事情，在公共场合。但是因为我的名字叫哈坎·苏克，我被用来恐吓别人。

“他们能证明我犯了什么罪吗？不。他们只说‘叛徒’和‘恐怖分子’。”

“我是政府的敌人；不是国家的敌人，不是土耳其民族的敌人。我爱我们的国旗，我们的国家。”

苏克为加拉塔萨雷效力了三次，时长13年，打进近200个进球之后，他在2017年被禁止进入俱乐部——他说这是埃尔多安直接做出的决定。

“不是体育部长，是总统。”他说：“这样的决定——没有任何法庭裁决，只是上级的命令。”

苏克还被问及2018年德国国家队土耳其后裔梅苏特·厄齐尔和伊尔凯·京多安与埃尔多安合影的争议照片。

“我觉得这张照片不是很好。”他回答说：“他们应该尊重他们为之效力的国家。我建议梅苏特和伊尔凯也加入正义与发展党——这样他们就会知道这个党到底是什么了。”